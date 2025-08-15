De chica Playboy a candidata a diputada: quién es Karen Reichardt

Karen Reichardt, recordada figura de la televisión y el teatro argentino de los años 90, vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez por un posible salto a la política. Su nombre suena como segunda en la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, detrás de José Luis Espert. El rumor, que cobró fuerza , reintroduce en la conversación pública a una artista que construyó su popularidad como modelo, actriz y conductora, y que en los últimos años orientó parte de su actividad a causas vinculadas al proteccionismo animal.

El inicio de su carrera se remonta a finales de los 80, cuando Raúl Portal la invitó a participar en NotiDormi. Desde allí pasó a otros programas de televisión, aprovechando la estética provocadora de la época, como la “cola less”, que le valió notoriedad. Participó en ciclos como Peor es Nada, junto a Marixa Balli y María Fernanda Callejón, y en la parodia Brigada Cola, con Emilio Disi y Guillermo Francella. También posó para Playboy en una producción icónica de “rubia y morocha” con Callejón.

Su paso por el cine incluyó títulos picarescos y comedias como Tachero nocturno (1993) y Pasión de multitudes (1995). Reichardt siempre afirmó que no se arrepiente de ninguno de sus trabajos, aunque en 2014 denunció públicamente conductas inapropiadas del actor Tristán durante rodajes y funciones teatrales compartidas.

Tras un período fuera del foco mediático, regresó en un rol diferente: conductora y moderadora en Fanáticas, programa deportivo con perspectiva femenina, que estuvo siete años al aire y llegó a ser nominado al Martín Fierro. Hincha confesa de River Plate, combinó su pasión por el fútbol con una etapa como panelista especializada en el deporte.

En 2015 sumó un nuevo perfil como defensora del bienestar animal, con el lanzamiento de una marca de ropa para perros y la conducción del programa Amores Perros. Este ciclo debutó en América TV y en 2025 desembarcó en la Televisión Pública, con emisiones semanales dedicadas a la adopción y el buen trato de los animales. Reichardt ha señalado que su labor en este ámbito es “un trabajo de hormiga” y que su compromiso viene de años, pero que la televisión le permite amplificar el mensaje.

En lo personal, es madre de dos hijos, Martina y Juan Marcos, a quienes no expone en redes sociales por decisión familiar. En el plano político, desde el inicio de la presidencia de Javier Milei ha mostrado en sus cuentas de X y otras plataformas mensajes de respaldo al mandatario y a referentes de La Libertad Avanza. En los últimos meses, sus publicaciones se han concentrado en las elecciones legislativas de medio término, con especial atención a la competencia en la provincia de Buenos Aires.

Su potencial candidatura no solo reactiva su perfil público, sino que también marca un puente entre su trayectoria mediática y su acercamiento a la política, una transición que busca capitalizar su experiencia en comunicación y su llegada al público masivo. De concretarse su inclusión en la lista de Espert, Reichardt daría un paso que, aunque inesperado para algunos, es coherente con su apoyo explícito a las ideas del oficialismo libertario y con su interés en tener un rol más activo en la vida pública argentina.

por R.N.