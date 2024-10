Martín Fierro: los discursos pasaron por la subvención al cine, las universidades y Gaza

“Hermosa noche, ¿verdad? Y sí que lo es para mí, esta fantástica distinción. Felicitaciones Luis, hace tantos años que no veía esta ceremonia, me parece fantástico, volver a premiar a los actores y a las actrices, ojalá que perdure por muchísimos años como la televisión y algún otro género por qué no”, expresó Guillermo Francella al recibir el Martín Fierro de Oro frente a Luis Ventura, presidente de APTRA, con su frase emblemática con la que se viralizó en las redes sociales.

La primera entrega de los Martín Fierro al Cine y Series se llevó a cabo en la Usina del Arte con la presencia de los nominados de la pantalla grande y de las consolidadas plataformas streaming. En la ceremonia, el film Puan de María Alché y Benjamín Naishtat, protagonizado por Leonardo Sbaraglia, obtuvo siete galardones, mientras que el protagonista de “El encargado” se llevó el premio mayor en la ceremonia, el Martín Fierro de Oro.

Como era de esperarse la controversia estuvo presente en la velada. En la alfombra roja, varios actores y actrices desplegaron una bandera argentina para demostrar su apoyo a la industria cinematográfica nacional. Contrario a esa postura, Guillermo Francella, al igual que Luis Brandoni, se manifestaron en contra de lo que expresaron sus compañeros y llevaron sus discursos hacia otro lado.

“Yo no estoy muy acostumbrado de dar discursos retóricos ni frases sentenciosas ni palabras grandilocuentes, pero sí hay una palabra que expresa mi estado de ánimo al recibir esta distinción, y es gracias”, expresó el intérprete de la serie "El Encargado" al ganar el premio a Mejor actor de serie ante un público en profundo silencio. Una acción que el mismo actor asumió ante discursos que no fueron de su agrado.

Luego de felicitar a APTRA, el jurado, a la dupla Cohn-Duprat, el elenco y al equipo, por la premiación y reconocer la importancia de las plataformas de streaming ya que “la televisión abierta no tiene más ficción”, Francella le dedicó el Martín Fierro al público que lo acompañó a lo largo de toda su vida.

Un tono que acompaño luego al recibir el galardón dorado al cierre de la ceremonia. “Hemos hablado mucho todos esta noche y cada uno pudo transmitir lo que ha sentido. Yo me sentí muy feliz. Obviamente cuando uno es reconocido es gratificante y me encanta compartirlo con cada uno de ustedes. Tomamos todas las palabras de Gracielita (Borges). Tener esta distinción me llena el alma”, concluyó el actor de Disney plus.

Universidades

La película “Puan”, inspirada en la facultad de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, recibió un premio por su guion y su decano, Ricardo Manetti, realizó un discurso de agradecimiento y pidió “no perder la autonomía universitaria”.“En solidaridad con el legítimo reclamo de las universidades nacionales a funcionar en condiciones dignas, le cedemos la palabra a Ricardo Manetti”, declararon, previamente, María Alché y Benjamín Naishtat, guionistas y directores del film.

“Esto fue escrito junto con compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de nuestras universidades públicas. Quiero agradecer a María, Benjamín y todo el equipo por haber elegido nuestra querida facultad de Filosofía y Letras para esta película”, remarcó Manetti y continuó: “Apoyar a la cultura y al cine nacional, hoy más que nunca, es un orgullo para nuestra universidad. ‘Puan’ plantea un escenario que pensábamos irrisorio, distópico e imposible, sin embargo, nuestras universidades hoy se encuentran en una situación crítica debido al ajuste presupuestario y al desfinanciamiento que está llevando adelante este gobierno”.

En el cierre, el decano señaló “Quiero contarles que en la UBA el 60% de los estudiantes forman parte de una primera generación de universitarios. Yo tengo más de 60 años, pero también soy primera generación de estudiantes en mi familia. Estudié Artes, me dediqué a las artes combinadas y enseño cine argentino, lo defiendo y estoy orgulloso de muchos alumnos y alumnas que hoy están acá recibiendo premios”. Y finalizó: “La universidad no se vende y la autonomía tampoco. Viva la universidad pública, viva el cine argentino y viva el Estado nacional. Gracias”. Luego fue acompañado y ovacionado por el público, el cual comenzó a entonar: “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode”.

El INCAA

Arriba del escenario, Mirtha Legrand hizo un pedido que llevo todos los aplausos . “No cierren el INCAA", expresó la reconocida conductora televisiva. "Es lo primero que se me ocurre, no cierren el INCAA. En mi casa se amaba y se ama el cine argentino", remarcó ante un público que aplaudió de pie , mientras que la televisión mostraba a un Luis Brandoni contrariado y una Susana Giménez indiferente. "El cine argentino es el cine más importante de habla hispana. Lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar", destacó La Chiqui.

Gaza

Galardonado con un Martín Fierro por su trayectoria, Norman Briski realizó un encendido discurso sobre el conflicto en Medio Oriente, sumando también una critica al recorte del Gobierno al sector audiovisual. “Gaza, Gaza, Gaza, Gaza jamás será vencido, jamás será vencido Gaza”, manifestó el actor y agregó: “No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo, de un pueblo que está siendo asesinado”.

Las declaraciones de Briski tuvieron su replica en redes sociales. “Andá a vivir a Gaza, pero no vivirías allí porque sos judío, y te liquidarían después de humillarte y masacrarte palmo a palmo. Vos Norman Briski y los aplaudidores ignorantes, son colaboracionistas, útiles idiotas, cómplices de los violadores, de los torturadores, de los festivos militantes de lo inhumano”, posteó el periodista Miguel Wiñazki.

La Bandera

Gran cantidad de actores y actrices se mostraron en contra de los recortes que el Gobierno Nacional realizó en el INCAA y otras entidades relacionadas al arte. Por ese motivo, al posar en la alfombra roja de la premiación, se reunieron y sostuvieron una enorme bandera de Argentina. En el medio de la misma decía: "Cine Argentino Identidad Memoria". Algunos de los que participaron de este momento fueron Natalia Oreiro, Pablo Rago, Leo Sbaraglia, Mercedes Morán, Diego Peretti y Julieta Zylberberg.

También reconocido por su trayectoria como actor, el exdiputado radical pronunció un mensaje que en parte fue interpretado por los presentes como una respuesta a Briski. “Yo también le debo mucho al público, hemos pasado momentos difíciles, momentos con mucho trabajo, momentos con casi nada de trabajo, momentos en que me tuve que ir de este país por amenazas y volví con esperanzas... y sigo teniendo esperanzas en el país porque la gente no quiere más ladrones por todas partes, tenemos que ser serios, serios”, aseguró Luis Brandoni.

En cuanto a la ceremonia y los films premiados, las primeros premios fueron para la película “Cuando acecha la maldad”, en las categorías Dirección de arte, Sonido y Diseño de vestuario; junto con “Blondi”, la primera película dirigida por Dolores Fonzi, que obtuvo el premio a Ópera prima y el galardón a Rodrigo de la Serna como Actor protagónico drama.Sin embargo, en la velada conducido por Benjamin Vicuña y Mariana Fabbiani los discursos de los premiados fue el foco principal de la velada.

por R.N.