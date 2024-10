El picante versus entre Javier Milei y Miguel Ángel Pichetto

El cruce entre el presidente Javier Milei y el diputado Miguel Ángel Pichetto se intensificó luego de que el mandatario calificara al legislador como “verdaderamente un ignorante en términos de economía.” Milei hizo esta afirmación tras el fuerte rechazo de Pichetto al veto presidencial sobre la ley de financiamiento de las universidades, en el que el diputado había criticado duramente el rumbo económico del gobierno.

Como antecedente, Pichetto había pronunciado uno de sus discursos más críticos a la gestión de Milei durante el debate del veto en la Cámara de Diputados. Acusó al Gobierno de no tener un plan ni haber consolidado un consenso parlamentario, y exigió al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, que se presente en el Congreso para discutir el Presupuesto 2025. “Creen que ganan, pero en realidad pierden. Inevitablemente pierden, como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados”, afirmó, ratificando el apoyo de su bloque a la insistencia del proyecto.

Según el diputado de Encuentro Federal, el veto presidencial respondió más a un enfrentamiento político que a la responsabilidad fiscal: “Se equivocan. Si analizamos los números, el costo fiscal de lo que significaba el apoyo a las universidades no llegaba al 0,14% del PBI,” dijo, basándose en cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Además, consideró que “lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas que en el fondo pierden, porque lo que acaban de hacer es consolidar el partido de la minoría.”

El discurso de Pichetto en la Cámara incluyó fuertes críticas al plan económico del Gobierno: “¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino. Una empresa de demolición. ¿Cuál es el plan? ¿El ajuste al estilo Martínez de Hoz?”, cuestionó, al tiempo que le recordó al presidente de la Cámara, Martín Menem, la importancia de construir mayorías parlamentarias: “En casi un año de gobierno, el oficialismo ya debería haber consolidado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo y de la propuesta en ideas.”

Además, Pichetto advirtió que la postura del Gobierno respecto al financiamiento universitario era “jugar con valores realmente muy sensibles” y no era “adecuada” ni “conveniente” para el país. Subrayó que "están perdiendo electorado duro que tenía La Libertad Avanza, fundamentalmente los jóvenes que fueron vitales en la definición del ballotage,” así como un sector que “tenía que ver con los jubilados, especialmente de los centros urbanos.”

En respuesta a estas críticas, Milei defendió su gestión en una entrevista con LN+, donde afirmó: “Pichetto es un ignorante en términos de economía porque, primero, es absolutamente inválida la comparación con el programa de Martínez de Hoz. Básicamente, una de las cosas que no hizo el programa de Martínez de Hoz fue el ajuste fiscal. Otra cosa que yo también le podría decir es que eso fue en un régimen dictatorial y esto en democracia. Estas analogías son bastante poco felices.”

El presidente también calificó de “irresponsable” la crítica de Pichetto al programa económico del Gobierno Nacional, argumentando que “no es economista, no entiende de esto y habla de algo que no sabe.” Añadió: “Además, hay otro problema. No entienden que yo soy liberal porque están acostumbrados a los viejos planes heterodoxos.”

El cruce se mantuvo principalmente entre Milei y Pichetto, quienes intercambiaron argumentos sobre la historia y la economía, destacando sus diferencias en la visión sobre el rumbo del país y las políticas públicas implementadas por el Gobierno.

