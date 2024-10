Victoria Villarruel: rebelde de gira

Con agenda propia y alejada de su compañero de fórmula. La relación de Victoria Villarruel y Javier Milei no mejora: es que la vice emprendió su primera gira por el exterior en medio de una nueva escalada de tensión con el Presidente y tras haber estado ausente en el acto libertario en Parque Lezama.

Villarruel viajó a España, en primer término, para terminar el lunes 14 en el Vaticano, en una audiencia con el Papa Francisco, quien hace pocas semanas se refirió en duros términos a la gestión Milei en medio de un congreso de movimientos populares organizado por Juan Grabois. “El gobierno en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta”, dijo sobre los disturbios fuera del Congreso en la votación por la ley de movilidad social, vetada por el Presidente. Antes de la llegada de la vice, el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, estará con el Sumo Pontífice en una clara intención de calmar las aguas, aunque la relación con Francisco es siempre tirante.

La agenda independiente de Villarruel.

En menos de un año de gestión, la vicepresidenta mostró muchas señales de autonomía en el Gobierno. Pero la última fue de alta tensión, por lo sensible del tema. “¿Nos toman por tontos?”, escribió Villarruel en sus redes, luego de que la canciller Diana Mondino firmara en Nueva York, con el aval de Milei, un acuerdo con Gran Bretaña para acercar posiciones respecto a Malvinas. Un “avance diplomático”, anunciaron. Ella no estuvo de acuerdo: “La propuesta es contraria a los intereses de nuestra nación”, dijo. Y completó: “Ese es mi límite, me obliga a expedirme”. En la Casa Rosada no sorprendió el feroz ataque.

Las ofensivas hacia Balcarce 50 son muchas. Las últimas que enumeran son sus declaraciones contra la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, y el ya célebre apodo de “pobre jamoncito”, que sirve para retratar también las diferencias de Villarruel con Karina Milei.

En medio de la crisis con su compañero de fórmula, al menos en España la agenda no tuvo sobresaltos. No hubo reuniones con funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez, con quien Milei tuvo innumerables cruces.

En lo que sí difieren Milei y Villarruel es en las prioridades de su gestión. En la gira, la vice insistió en reabrir las causas de terrorismo porque “todos los montoneros tienen que estar presos”. Milei ya había aclarado que no tiene esos temas en carpeta. De hecho, tras el escándalo de la visita de los diputados libertarios a genocidas presos, el Presidente se distanció: “Esa no es mi agenda”, protestó.

Mientras afrontaba su agenda en Madrid, la vice se enteró de la muerte de su tío, el represor Ernesto Villarruel, quien en el 2015 había sido detenido, pero luego declarado incapaz por padecer Alzheimer.