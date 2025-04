Escándalo libertario: Marcela Pagano cruzó a Lilia Lemoine en X

En una nueva escalada del conflicto interno que sacude al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, la legisladora nacional Marcela Pagano protagonizó un feroz cruce con su compañera de bancada, Lilia Lemoine. Lo hizo a través de su cuenta personal en la red social X (ex Twitter), donde publicó un mensaje cargado de sarcasmo, ataques personales y una inesperada referencia a Diego Maradona y Vladimir Putin.

“Se te agravó el cuadro @lilialemoine, subí la dosis que no es suficiente con la pastillita que tomás (¿la estás tomando?). Será que nuevamente eligieron a otra y te brotaste?”, comenzó Pagano, desatando una tormenta que expone aún más las fisuras del espacio libertario.

El mensaje, que combina la descalificación con guiños irónicos, responde a una disputa que ya lleva meses dentro del bloque oficialista, donde Pagano se muestra cada vez más enfrentada con el núcleo duro libertario, encabezado por figuras como Lemoine, y María Celeste Ponce.

Enfrentamiento

El conflicto entre Pagano y Lemoine tiene antecedentes. La diputada libertaria, que ingresó al Congreso con buena relación con Javier Milei, se fue distanciando a medida que avanzaba la interna por espacios de poder y protagonismo mediático. Según fuentes cercanas al bloque, Pagano nunca fue considerada parte del “ala dura” y sus intentos por ocupar cargos estratégicos —como la presidencia de la Comisión de Juicio Político, que terminó obteniendo con apoyo opositor— fueron leídos como una traición por el círculo íntimo del Presidente.

En ese contexto, Lilia Lemoine, referente del mileísmo más ortodoxo y muy activa en redes sociales, ha sido una de las voces más críticas hacia Pagano. La acusó, sin nombrarla directamente, de "operar con medios kirchneristas", y de querer "romper la unidad del bloque". A eso se suman los rumores de pasillos que señalan que Lemoine buscó bloquear designaciones que favorecieran a Pagano y que habría promovido una suerte de “lista negra” interna con quienes no responden al jefe político del espacio.

C5N, Rial y el archivo

El tuit de Pagano va más allá de las diferencias políticas. En él, la periodista devenida diputada acusa a Lemoine de haber “llorado” ante directivos del canal C5N para que la traten bien, sugiriendo una dependencia mediática por parte de la influencer. Y redobla la apuesta al arrobar a Jorge Rial —con quien Lemoine ha tenido encontronazos públicos— para deslizar que el periodista tendría “material de sobra” para perjudicarla si así lo quisiera. “Ni siquiera creo que seas tomada en serio por @rialjorge a quien creés adversario. Y digo creés, porque si quisiera hacerte daño hay material de sobra para dejarte lejos de tu banca”, disparó.

La amenaza implícita resuena como un llamado de atención: en el submundo libertario, el archivo es un arma de doble filo. Y en un espacio nutrido de influencers, ex panelistas y activistas digitales, los vínculos con los medios son a menudo más intensos —y a la vez más volátiles— que los acuerdos legislativos.

¿Putin y Maradona?

Pero lo más llamativo del mensaje de Pagano fue quizás la sorpresiva inclusión de una anécdota que involucra a Diego Maradona y Vladimir Putin. La diputada ironiza sobre las fantasías de grandeza de Lemoine al preguntarle si “de verdad cree que Putin sabe de su existencia”, y en paralelo hace alusión a una historia famosa del Diez, quien alguna vez rechazó un encuentro con el líder ruso porque “era muy temprano”.

La anécdota fue contada por el propio Maradona en su momento: cuando lo invitaron a un evento con Putin en Moscú, prefirió no asistir por la hora en que debía despertarse. “Yo a Putin lo respeto, pero no me voy a levantar a las 7 de la mañana por nadie”, habría dicho. Pagano recupera esa escena no solo como ironía, sino como una forma de bajarle el precio a las pretensiones de visibilidad que Lemoine habría intentado exhibir en declaraciones recientes.

por R.N.