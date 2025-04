Derrota libertaria: un primer test fallido

La noticia pasó desapercibida. Días antes del domingo 13, el Gobierno había anunciado la histórica salida del cepo cambiario y el tema había acaparado las conversaciones. Pero en Santa Fe, La Libertad Avanza estrenó sello y no les fue como esperaban: quedaron terceros detrás del oficialismo provincial y el peronismo, cuando aspiraban a presionar al gobernador Maximiliano Pullaro. El primer test de Karina Milei como armadora resultó fallido.

El inicio del calendario electoral fue cruel con "El Jefe". La hermana del Presidente había depositado su confianza en su sombra en Santa Fe, la diputada Romina Diez, pero no lograron armar listas competitivas. La falta de apoyo de Javier Milei y su gabinete es uno de los temas que los candidatos reprochan: no hubo, ni siquiera, mensajes de aliento. El Gobierno deberá empezar a torcer el timón si no quiere que las derrotas electorales empiecen a acumularse. “Son campañas provinciales, no se pueden nacionalizar”, se defiende un dirigente libertario. Pero los malos resultados podrían armar una bola de nieve difícil de frenar.

Reproches.

Para no señalar a Karina Milei como la responsable de la primera derrota electoral, en el inicio del calendario nacional, algunos dirigentes provinciales le apuntan a los Menem. Que “Lule” había prometido 25 puntos (lejos de los 14,11% que consiguieron), que faltó apoyo económico y, sobre todo, político. La única ministra que llegó a Rosario fue Patricia Bullrich. El Presidente y su gabinete estuvieron completamente ajenos a la situación.

En la recta final, a sabiendas de que iban a ser arrollados por el gobernador Pullaro, Milei prefirió ignorar el asunto: no le dedicó ni un tuit a la histórica elección santafesina, donde se eligieron los convencionales que van a reformar la Constitución provincial.

La prueba de que ya manejaban que se vendría un resultado negativo para La Libertad Avanza quedó plasmada en el celular de Mariano Cúneo Libarona. A la salida de la Cadena Nacional, un camarógrafo filmó de casualidad un chat que mantenía el ministro de Justicia. “El domingo en Santa Fe nos va a ir mal”, decía. Y así fue.

También Romina Diez, la armadora de Karina, buscó moderar las expectativas. Antes de que empiece la veda, tuiteó: “Para todos los que piensan que a nosotros nos mueve el amperímetro una elección, les aclaro que somos un partido nuevo, con 0 concejales, de ahí para arriba todo es ganancia”, escribió. Y completó: “Lo más emocionante es que La Batalla Cultural está firme e instalada. Y eso es lo que les duele… llórenla”.

Con el resultado esquivo, hubo alguna recriminación hacia la falta de apoyo. El diputado Nicolás Mayoraz, quien encabezó la lista de convencionales constituyentes, fue sutil en su crítica hacia Milei ante la pregunta de este cronista: “Sería ahora una especulación contrafáctica: ¿‘qué hubiera pasado si…'?. Seguramente hubiera sido una mejor elección. La presencia de Javier Milei siempre levanta cualquier electorado. Pero nosotros estamos conformes con el apoyo de Karina, que es la presidenta del partido”.

Oasis.

No todo fue un fracaso para La Libertad Avanza en su debut en las urnas del 2025. Es que el candidato de Rosario tuvo una muy buena performance: quedó primero en la ciudad y ya lo postularon para disputar la intendencia de la tercera ciudad más grande del país en el 2027.

Juan Pedro Aleart es un periodista devenido en político. Condujo un noticiero local durante muchos años y fue noticia nacional tras contar en vivo que había sufrido abusos intrafamiliares durante su infancia. Su desembarco en La Libertad Avanza produjo mucho ruido y fue cobijado por Patricia Bullrich, quien sacó chapa con su candidato.

Aleart significó uno de los pocos motivos de celebración para el oficialismo. En Casa Rosada, su nombre sonó con fuerza. En redes, también fue de los pocos candidatos rescatados por la militancia. La cuenta de Twitter Milei Emperador, que se le atribuye al asesor presidencial Santiago Caputo, apenas lo nombró a él y a Eugenia Rolón, que había salido tercera en su departamento (ver recuadro). De los demás, nada.

Es la forma de marcarle, sutilmente, los errores al otro vértice del triángulo de hierro. El armado de Karina no fue bueno en su primera incursión del año como estratega. La Libertad Avanza iba por el batacazo y se quedó apenas con el 14% de los votos en Santa Fe.