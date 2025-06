La reacción del PJ a la definición de la Corte contra Cristina

Los tres integrantes del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, emitieron su voto y lo entregaron a la Secretaría Penal. La Corte tomó una definición final que lleva a Cristina Kirchner a su detención.

Mientras la ex presidenta estaba en la sede del Partido Justicialista la militancia comenzó a reunirse en la calle. Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ante este panorama, varios referentes políticos del peronismo mostraron en redes sociales su apoyo a la titular del PJ Nacional.

“La causa está plagada de irregularidades. Consideramos fundamental que la Corte Suprema de Justicia admita el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina y revise la sentencia dictada por el TOF N.º 2″, posteó Sergio Massa. El ex candidato presidencial de Unión por la Patria acercó su acompañamiento a la exmandataria, al mismo tiempo que el Frente Renovador, que el mismo lidera, lanzó un comunicado intitulado: “La judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia en nuestra República”.

Distanciado de su excompañera de fórmula, Alberto Fernández, también publicó en redes sociales. “Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK”, señaló el expresidente.

Cuadros referenciales del kirchnerismo hicieron uso de la red social X. “Cristina anuncia que va a ser candidata y de repente la corte está apurada. El fallo no se protege, se lo regalan de chisme a los medios para que lo manoseen. De esta justicia corrupta y falopa no va a salir ninguna verdad. Nos vemos en el PJ”, mensajeó Ofelia Fernández.

En línea con la ex legisladora porteña, el representante del Frente Patria Grande, Juan Grabois, sostuvo: “En este momento se está pergeñando la ruptura definitiva del orden constitucional argentino. La detención de la expresidenta de la Nación y Presidenta del principal partido de oposición, Cristina Fernández de Kirchner, es un estado de sitio encubierto y el inicio de una virtual dictadura”.

“Estos extorsionadores, en sociedad con Macri, tienen 3 muchachos que les responden en la CSJN y buscan silenciar al peronismo y disciplinar a toda la política argentina”, acusó la diputada Cecilia Moreau y cerró: “No hay causa con pruebas ni justicia imparcial: lo único que hay es odio y rencor. Es así la historia”.

Similar al massismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) dio a conocer un mensaje sobre el inminente fallo. “La persecución a los candidatos confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías”.