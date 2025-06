Enrique Torres: “Fui provocador y rebelde con causa”

Enrique Torres llega a la entrevista con NOTICIAS tranquilo y seguro, como quien sabe que su vida está llena de historias desconocidas que sorprenderán a quienes las descubran. De cerca, su mirada denota una mezcla de nostalgia y entusiasmo; nostalgia por los tiempos en que novelas como “Celeste”, “Muñeca brava” y “Cebollitas” marcaron a generaciones, entusiasmo por los nuevos mundos que sigue creando desde su computadora.

Futbolista de nacimiento, periodista por oficio, guionista por vocación y narrador eterno, Torres comenzó su carrera de periodista porque el destino le jugó una mala pasada. En pareja desde hace 40 años con Anabella del Boca, hermana de la icónica Andrea, se casaron hace unos años, confirmando que el amor y la admiración que se tienen, crece y se intensifica con los años.

Ahora vuelve con su libro “Alquimanía”, una novela juvenil en la que cinco chicos se enfrentan a una misión extraordinaria, salvar al mundo usando la tabla periódica de los elementos. Ciencia, fantasía y aventura se mezclan con ese sello tan suyo, el de un contador de historias que nunca se repiten.

Noticias: Aunque nadie lo crea, sus inicios fueron como futbolista.

Enrique Torres: Desde chico estuve muy ligado a Chacarita. Mi papá me llevaba a la cancha. Me probé y empecé a jugar desde séptima división. Llegué hasta tercera, donde se mezclaban juveniles con algunos profesionales. En un partido contra Vélez Sarsfield, tuve un encontronazo fortuito con Mastromauro, me fracturé la pierna y nunca me recuperé. Me la habían soldado mal, mi recuperación se dilató, empecé a leer porque estaba en cama y abandoné. Hace unos años Clarín quiso juntarme con Mastromauro, como una historia de redención, pero él no quiso. Yo quería agradecerle de corazón, porque si hubiese seguido jugando al fútbol, hoy estaría manejando un taxi o atendiendo un kiosco.

Noticias: ¿Tuvo un intento de ser actor?

Torres: Con unos compañeros creamos un grupo de teatro y nos invitó la Fundación Miró a Barcelona y yo aproveché y me fui con mi pareja y mis dos hijos mayores. Llegamos en julio del ‘69, justo después del título de Chacarita. Me dije: “Me vaya bien o mal, me quedo”. Empecé en televisión y luego pasé al periodismo. Me ofrecieron escribir para una revista erótica y fue el inicio de otra etapa.

Noticias: En España hacia fines de los 70, comenzó la etapa del destape.

Torres: Era un país que salía de 40 años de dictadura. Se prohibía hasta el idioma. El catalán estaba prácticamente extinguido. Había hambre de libertad. Yo dirigí Penthouse, Lib, y luego armamos Yes. Esperábamos vender 40 mil ejemplares y llegamos a 380 mil. Fue un boom. Claro, también tuvimos líos, la ley de Peligrosidad Social nos persiguió. La primera causa fue por una nota con cuatro travestis. Esa ley permitía detenernos sin juicio. En cada número publicábamos una nota contra esa ley. Al año y medio se derogó.

Noticias: Un provocador nato.

Torres: Sí, pero con sentido y argumentos. No era un rebelde sin causa. Una vez escribí una nota que se titulaba: “¿Cómo vivir con un pene pequeño?”. Se agotó. Incluso, inventé un consultorio sexológico. Nos llegaban miles de cartas. Un día una señora preguntó si tener relaciones con su perro afectaba su embarazo y terminamos en el juzgado. También tuve aprendizajes a los golpes. Una vez pusimos en tapa a Laura Gemser, la negra de la película “Emmanuelle” y vendimos 110 mil ejemplares menos. Ahí entendí cómo operaba el racismo en la industria. Suena horrible, pero era otra época, por suerte.

Noticias: Pero volvió a Argentina. ¿Qué le dejó su experiencia en España?

Torres: Me fui con 800 dólares, hice fortuna allá, me compré mi casa, perdí todo y volví quince años después con una experiencia inmensa. Aprendí que tengo ideas valiosas, pero que si manejo dinero, la choco.

Noticias: ¿Cómo pasó del periodismo a las telenovelas?

Torres: Trabajando en editorial Perfil para la revista Semanario, empecé a vincularme con actores y empecé a acompañar a Andrea Del Boca en muchas notas. En la época de Silvestre y demás. En una de ellas conozco a su hermana, Anabella, nos enamoramos y eso me acercó al mundo de las telenovelas.

Noticias: ¿Flechazo a primera vista?

Torres: Inmediato y por suerte mutuo. A mi regreso a Buenos Aires, decidí separarme de la que era mi mujer y madre de mis dos hijos, para comenzar una vida con ella. Desde entonces, construimos juntos una historia de amor que ha durado cuatro décadas.

Noticias: Se casaron hace poco.

Torres: Ya estábamos casados por civil, pero el año pasado celebramos nuestra boda religiosa para renovar nuestros votos. Fue una ceremonia íntima y muy especial, rodeados de amigos y familiares. Tenemos un hijo en común, Lucas, que es director de cine y con quien compartimos la pasión por el arte y la producción audiovisual.

Noticias: Volviendo al pasado, su primera novela fue “Celeste”.

Torres: Una noche me llevé tres libretos de una novela que hacía Andrea y me puse a estudiar el melodrama. Una madrugada a las dos de la mañana desperté a Andrea y le dije: “Peor que esto no puede salir”. Esa misma noche escribí mi primera historia. Le pedí un nombre a mi hijo y me dijo “Antonella”. Se lo mostré a Nicolás del Boca y me ofreció 100 dólares por capítulo y cambiamos el título por “Celeste”, porque era más vendible para el mercado italiano.

Noticias: “Celeste” fue un antes y un después en la carrera de Andrea del Boca.

Torres: Una explosión. De 14 puntos en la primera semana pasamos a 31 en la segunda. Y con ese sabor a triunfo, empecé a jugar más con los guiones, a meter pausas, sorpresas. Una escena sin explicación podía durar varios capítulos sin resolución. Eso generaba expectativa.

Noticias: Se atrevió a meter un personaje con VIH positivo. Impensado por aquellos años.

Torres: Era Sebastián, interpretado por Osvaldo Guidi. Fue clave. Tenía asesoramiento de la Fundación Huésped. En una escena, Sebastián le revela a Celeste que tiene sida. Ella lo escucha, se levanta y lo besa. Era un mensaje fuerte, que un beso no contagiaba. Fue educativo y valiente.

Noticias: ¿Qué repercusiones tuvo?

Torres: En “Tiempo Nuevo” le dedicaron medio programa. Fue la primera vez que una telenovela dio educación sexual real. Incluso, hicimos una escena con Paula Jáuregui, una activista con VIH real, sin guion. Fue durísimo, pero poderoso.

Noticias: Otro de sus éxitos fue “Cebollitas”, que rompió con el mito de que solo el triunfo vale en la vida.

Torres: Fue una revolución. Yo quería competirle al tanque que era “Chiquititas” que parecía imbatible. Apunté a los varones, pero con una historia para todos y le agregué un tópico, que no hace falta ganar para valer. El equipo perdía la final y el personaje de Don Lucero, que lo hacía Carlos Moreno, les decía que ser subcampeón también era un orgullo. En Japón, el suicidio adolescente era alto por la presión del éxito. Yo quería ir en contra de eso.

Noticias: En los 90, metió varios batacazos, el otro fue “Muñeca brava”.

Torres: Vino Gustavo Yankelevich una vez y me dijo: “Le robé una Paquita a Romay y necesito una historia para ella”. Era Natalia Oreiro. Ya la conocía. Vi química con Facundo Arana. A él lo había probado en “Perla negra” en una escena durísima junto a Andrea del Boca. Me convenció. Tenía sensibilidad y una mirada que conmovía.

Noticias: ¿Qué la hizo especial a esa novela?

Torres: Una combinación única de humor, romance y personajes entrañables. Traté de mostrar protagonistas “menos machos”, más humanos y sensibles. Incluso los villanos brillaban. Natalia y Facundo eran muy queridos por el equipo y su química trascendió la pantalla. La gente los amaba.

Noticias: En su presente, hay un libro y una película.

Torres: Sí, mi libro “Alquimanía” que surgió de un juego de imaginar que cada persona es una combinación de elementos químicos. Mezclé ciencia, fantasía y aventura. La historia cuenta cómo cinco chicos, los Dayters, enfrentan a Rap, un villano que roba el alma de los niños. Si lo logra, la Tierra se queda sin amor.

Noticias: Y en su nuevo film aborda el tema del autismo.

Torres: Sí, escribí el guion del film “Lo que dice el corazón”, sobre un padre y su hijo autista. El chico no actúa, tiene autismo real y ese fue un logro absoluto de su director René Bueno. El chico fue premiado como mejor actor en el Festival de Cine de Estocolmo. Hecho que me emocionó profundamente. Muchas organizaciones de autismo celebraron la película. Y cuando pasa eso, que movilizo con mis historias, soy profundamente feliz.