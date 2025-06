Inés Estévez: “El éxito es tener adónde ir”

En su búsqueda constante de la perfección artística, musical e interpretativa, Inés Estévez en ningún momento parece claudicar ni resignar convicciones e ideales.

Actriz multifacética, en la actualidad vive un romance candente con el mundo teatral. Luego de una exitosa temporada con “Matar a mamá” se entregó de lleno a protagonizar y dirigir “El hombre inesperado”, junto a Germán Palacios en el Teatro Maipo. La obra, como es habitual en los textos de su autora Yasmina Reza de quien ya conocimos “ART” y “Un Dios salvaje”, plantea una cuestión existencial: ¿nuestras vidas están regidas por el azar o está todo escrito de antemano? ¿Somos herramientas de las circunstancias o artífices del destino? Las respuestas a estos interrogantes vendrán cargados de poesía, sorpresa y humor, pero para que eso ocurra los espectadores deberán acompañar el viaje que hacen estos extraños en el tren.

Inés Estévez inició su camino cinematográfico de forma accidentada en el clásico de culto “Lo que vendrá”, protagonizado por Hugo Soto, Charly García, Rosario Bléfari y Juan Leyrado. El tiempo le dio revancha y supo hacerle frente a Federico Luppi en “Matar al abuelito”, llevar a la perdición a Ricardo Darín en “La fuga” y formar una dupla inolvidable junto a Soledad Villamil en “La vida según Muriel”. Luego de un período en el que estuvo alejada de la actuación, redescubrió “El misterio de la felicidad” junto a Guillermo Francella y Daniel Burman. Llegó a ser madre de Lali Espósito en el drama judicial “Acusada”, una crónica de la paulatina desintegración de una familia.

En televisión su último papel más destacado y recordado lo compuso en “El Maestro”, como una bailarina que hacía estallar la cajita de música en mil pedazos. El siempre intuitivo Sebastián Ortega la devolvió al centro de la escena al convocarla para la segunda temporada de “En el barro”, en la que formará parte de un auténtico dream team actoral.

Dentro de su extensa actividad, Estévez se toma una pausa para poder dialogar con NOTICIAS y exponer sus ideas vinculadas a este fructífero presente laboral.

Noticias: Ahora está con “El hombre inesperado” y hasta hace muy poco hizo “Matar a mamá”. ¿Esta continuidad es porque le gusta mucho su oficio o por necesidad?

Inés Estévez: Te diría que un poco y un poco, pero también se dio así. Es raro que suceda esto, pero hace unos días terminé “Matar a mamá” y casi inmediatamente estrenamos “El hombre inesperado”, es algo que agradezco muchísimo porque en este momento trabajar y estar en acción es un privilegio.

Noticias: ¿Se puede considerar a esta obra como una historia de amor?

Estévez: Yo no spoilearía tanto, podríamos decir que quizás entra dentro de la calificación de comedia romántica, pero con la altura de un texto de Yasmina Reza. De cualquier modo, es un proyecto que habla de algo que ya se propone desde el afiche y es cuantos hechos que nos suceden son producto del azar y cuales son producto del destino. Qué cosas podrían considerarse predestinadas y cuántas surgen de la casualidad. Acá hay un encuentro entre dos desconocidos en un viaje en tren y el espectador es un pasajero que comparte ese periplo con los personajes.

Noticias: La obra se titula “El hombre inesperado” y usted se llama Inés. Su nombre está contenido en el título…

Estévez: ¡Sí, lo vi, es verdad! ( sonríe)

Noticias: ¿En la vida ha hecho cosas inesperadas que los demás no vieron venir?

Estévez: Sí, que los otros no esperaran que hiciera, seguro. Y me han sucedido cosas sorprendentes también, yo siento que la vida es así, una sucesión de hechos inesperados.

Noticias: Después de varias décadas de trayectoria, ¿siente que se convirtió en la actriz que soñaba en sus inicios ?

Estévez: No sé si soñaba ser actriz, yo no tuve ese tipo de sueños. A mí lo que me movía era perseguir mi pulsión expresivo creativa para poder plasmarla de cualquier modo, de la manera que fuera. Porque esa pulsión interna me habitaba y al principio no tuvo que ver con la actuación, sino con la literatura y la música.

Noticias: Usted sigue con su carrera musical. ¿Cómo es la dinámica entre la música y la actuación en este momento? ¿Una le quita tiempo a la otra o conviven armoniosamente?

Estévez: Ahora voy eligiendo, en este momento estoy más volcada a la actuación y al estar haciendo teatro los fines de semana están tomados por las funciones, entonces no tengo tiempo para cantar, son horarios que se superponen. Así que le estoy poniendo más fichas a la actuación, pero no necesariamente es porque una actividad le quite tiempo a la otra, elijo, selecciono.

Noticias: Hace tiempo que ejerce la docencia, algo que surgió con fuerza cuando dio un paso al costado la actuación. ¿Por qué había decidido retirarse?

Estévez: Varias cosas me llevaron a retirarme. Yo tenía la intención de diversificarme, trabajaba mucho y no encontraba el tiempo ni la claridad mental para encarar esas otras profesiones que después pude ejercer, como la dirección, la docencia y la escritura gracias a la cual he publicado dos libros. Mucho después apareció además algo que no tenía en mis planes y fue la música. Pasó en un momento del mundo en el que explotó la hipercomunicación y la expresión audiovisual fue la más banalizada de todas las artes. Empezó a pasarme algo muy raro y es que yo me había formado trabajando en cine de autor y en teatro vocacional, en ese entonces estaba en la televisión con un unitario de mucha calidad, pero de cualquier modo me erigí como factor de venta y me encontré lidiando con un mundo que no conocía, me costaba un montón. Lo empecé a padecer, primero estuve cinco años sin hacer televisión, concentrándome solo en el cine y el teatro, pero la confusión seguía, veía que se mezclaba mucho al que estaba por el arte con el que estaba por el Audi (nos reímos). Y yo sentí una presión que nada tenía que ver con la expresión artística, así que esos años sin televisión no bastaron. El sistema era el problema, así que me alejé pensando que no iba a volver nunca más.

Noticias: Ahora ya sabemos que volvió. ¿Cómo se dio ese regreso?

Estévez: Nueve años después de dejar la actuación me llamó Daniel Burman para hacer “El misterio de la felicidad”. Durante ese lapso me habían ofrecido varias cosas, yo estaba muy firme en mi decisión de no volver, pero Burman fue muy hábil, me preguntó qué era lo que no me cerraba y yo le contesté que era la exposición. Así que me propuso firmar un contrato donde estuviera exenta de eso. Yo tenía a mis hijas muy chiquitas, las habíamos adoptado hacía dos años, le dije que podía filmar solo tres días por semana y lo acomodamos. Fue tan hermoso y parecido a mis comienzos. Tan cercano al arte, tan cálido y humano que me volví a enamorar.

Noticias: Este es un momento donde se estrenan muchas obras teatrales con actores prestigiosos y conocidos. No hay ficción en televisión y no todo el mundo logra llegar a las plataformas, la actividad cinematográfica también está bastante detenida. ¿Siente que el teatro se está convirtiendo en un refugio para los actores?

Estévez: No solo para los actores, también para el público. Yo veo una afluencia de espectadores tremenda, hay muchísima gente yendo al teatro, respondiendo a una oferta muy generosa. Y no creo que esa oferta genere una competencia que impida que algunos títulos funcionen, la verdad es que funcionan todos, lo cual es genial.

Noticias: Este verano Juan José Campanella tuvo gran éxito teatral con una historia de amor protagonizada por Eduardo Blanco y Fer Metilli donde la diferencia de edad juega un papel importante. Usted y Germán Palacios son más contemporáneos, ¿cree que ese puede ser un atractivo extra para el público?

Estévez: No sé, la nuestra es una historia bastante atípica, yo no la definiría necesariamente como una historia de amor. Me parece que habla de un montón de otras cosas, recorre los mundos privados de dos personas, sus territorios internos. Es un viaje que el público hace con nosotros, pero también es un recorrido que los personajes hacen entre sí y un camino interior de ellos consigo.

Noticias: Hace poco se estrenó “Mensaje en una botella”, con Luisana Lopilato, coinciden por segunda vez después de la película “Pipa”. ¿Cómo fue esa experiencia?

Estévez: Fue muy divertida, tuve pocos días de rodaje y hago un personaje totalmente inesperado. Va a ser una sorpresa para la gente verme en esa textura (sonríe). Es comedia pura.

Noticias: Hablando de distintas texturas, usted también estuvo filmando “En el barro”, ¿ahí hace un papel más ligado a la autoridad?

Estévez: Sí, ¡va por ahí! Mi personaje va a formar parte de la segunda temporada.

Noticias: Volvamos al teatro. Al final de la función el público siempre aplaude, ¿pero usted se da cuenta cuando ese aplauso es más genuino?

Estévez: Sí, totalmente. Uno puede sentirse más despistado durante la función porque la respuesta del público no siempre se manifiesta de una manera tangible, pero al final te das cuenta realmente si a la gente le gustó mucho o si está más desafectada.

Noticias: ¿A esta altura del partido qué es el éxito?

Estévez: Alguna vez lo escribí, para mí el éxito es tener adónde ir, alguien a quien abrazar y paz en el alma. No tiene nada que ver con lo que la gente considera éxito.