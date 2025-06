José Luis Espert, de las acusaciones de coima a ser el candidato de Milei

Mientras se debate cómo será el acuerdo de La Libertad Avanza y el PRO en la Provincia de Buenos Aires y cada uno intenta imponer la mayor cantidad de condiciones que pueda, una sola cosa es clara: Javier Milei ya eligió a quien va a liderar la lista. “Espert es mi candidato”, repite. “Es el presidente de la comisión más importante del Congreso. Es un jugador importantísimo y clave. Siendo dos fanáticos de la economía, no venimos a perder el tiempo”, explicó en algún momento.

Pero la relación entre Milei y Espert no siempre fue buena. El Presidente llegó a acusar a su candidato de haber intentado coimearlo con 300 mil dólares, entre otras cosas. Para el PRO tampoco Espert es un cabeza de lista cómodo: en 2023, presionaron para que se integrara a Juntos por el Cambio y llegó a formar parte de la lista de Horacio Rodríguez Larreta, pero luego fue de los primeros en dar el salto a La Libertad Avanza.

Además, el estilo Espert, sobregirado por las formas del mismísimo Presidente, es difícil de acompañar. Días atrás, en el Congreso de Comunicación Política de la UCA, se despachó con un fuerte insulto que provocó el abucheo de los presentes y por el que debió abandonar la sala donde estaba compartiendo un panel. “¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?”, dijo sobre Florencia Kirchner. El reproche fue tal, que los diputados de Unión por la Patria pidieron que sea expulsado de la Cámara de Diputados.

Estilo salvaje.

Espert no le dio mayor importancia al asunto. Entiende que más allá del reclamo kirchnerista, la idea de eyectarlo de la banca no va a prosperar. Pero los legisladores de la oposición apelaron al artículo 66 de la Constitución Nacional, que permite la remoción de diputados por razones éticas o morales. “Su agravio no se limitó al insulto: con su accionar, habilitó discursivamente la reproducción de discursos de odio, que degradan la calidad democrática y deshumanizan al adversario político”, dice el pedido formal.

No fue la única reacción. El lunes 16, le vandalizaron el frente de su domicilio: un grupo de personas bajó de una camioneta y arrojaron excremento en la puerta. “Acá vive la m… de Espert”, decía el mensaje. La esposa del diputado vio lo que sucedía y fue a hacer la denuncia. “Esto es una muestra de lo que es el kirchnerismo. De lo que padecimos los argentinos todos estos años. No nos van a detener con nada”, dijo. Y completó: "Le digo al kirchnerismo que si se tiene que meter conmigo, que se meta, pero que no lo haga con mi familia”.

Con las declaraciones públicas del Presidente, Espert se aseguró ser la cabeza de lista, algo que le permite soñar con un futuro político más prometedor, en caso de ganarle al peronismo. Pero, sobre todo, le da tranquilidad. Es que cuando comenzó a negociarse el acuerdo con Cristian Ritondo y Diego Santilli, el diputado liberal sintió que podía peligrar su lugar de privilegio. Finalmente, Milei hizo públicas sus intenciones y se terminó la especulación.

La relación conflictiva con Milei.

“Profe, bienvenido a las Fuerzas del Cielo”, le escribió el Presidente en Twitter a Espert, en enero de 2024. Pero semanas antes de ese mensaje amistoso, las cosas no estaban bien entre ellos. De hecho, Milei llegó a acusar a Espert de haber intentado sobornarlo con 300 mil dólares para bajar su candidatura a diputado. “El economista contó la anécdota una decena de veces, no solo en confianza sino en algunas ocasiones, incluso en eventos y sets de televisión”, reveló Juan Luis González en "El Loco", la biografía no autorizada del Presidente.

Fue a mediados de 2021, poco antes de que Milei hiciera su debut político. Según el relato del ahora Presidente, Espert llegó a una reunión con una valija. Eran 300 mil dólares, a cambio de que aceptara bajar su candidatura a diputado, porque había crecido mucho en las encuestas y le sacaba votos al PRO. “Estaba la plata arriba de la mesa. Y ves los miles de dólares ahí y tenés que decidir. Querían que me corra”, le contó a Fantino en una entrevista, un año después, aunque cuidando de no mencionar a su ex amigo, que le había hecho la propuesta.

Tardaron un par de años en recomponer la relación. Ahora “el Profe” goza de la confianza del Presidente, nuevamente. Y será el candidato en Provincia, aunque para sus aliados sea un cabeza de lista incómodo.