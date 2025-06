Julio Yessi: el último condenado por crímenes de la Triple A volvió a la política

En los últimos días de abril un grupo de viejos peronistas se reunió en Avellaneda, un mitín político con miras a la elección bonaerense. Podría haber sido uno de tantos encuentros más si no fuera por un detalle: entre los presentes estaba Julio Yessi, el otrora líder de la temible “jotaperra” y el último condenado por crímenes de la Triple A que queda con vida. La noticia corrió rápido entre militantes de derechos humanos, en especial entre familiares de las víctimas de la Masacre de Pacheco, el crimen de tres militantes del PTS que tuvo a Yessi como el principal apuntado. Y el viernes 13 más de 300 personas se concentraron frente a la casa de quien fuera la mano derecha del “Brujo” López Rega para manifestar su repudio.

Historia. Los lectores de NOTICIAS quizás recuerden el nombre de Yessi. En el arranque de 2018 el hombre llegó a la tapa de este medio, en donde habló, por primera vez, en una larga entrevista de seis horas. Él había sido un hombre clave en el armado de López Rega. A principios de 1974, “el Brujo” lo nombró director del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, dentro del temible ministerio de Bienestar Social. Ese cargo le daba poder y también caja, tal cual se documentó en el juicio que lo condenó a prisión perpetua por asociación ilícita y en el que entre tantas pruebas aparecía la compra de diez ametralladoras de parte de él. El año anterior se había convertido en asesor de López Rega y había sido éste quien lo había ungido como el líder máximo de la Juventud Peronista de la República Argentina, que pasó a la historia bajo el turbulento nombre de la “jotaperra”. La aparición de la juventud lopezrreguista había sido uno de los parteaguas en la relación entre Perón con Montoneros: el empoderamiento de Yessi, una abierta afrenta al espacio de Firmenich, fue el principio del fin de aquel vínculo. “No podés tener contacto con personas que te niegan sistemáticamente. Invité a Montoneros, pero no querían reconocerme. Ellos hacían provocación interna”, había dicho el cacique del “Brujo” en aquella entrevista.

Yessi también había sido condenado en primera instancia por el asesinato de tres militantes del PST (Oscar Meza, Mario Zidda y Antonio Moses) en Pacheco. Pero a finales del 2020, la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal le revocó la sentencia. “Y si no hay Justicia habrá escrache”, dice Gabriela del Pino, sobrina de Meza.

Galería de imágenes