Albana Fuentes “Soy muy curiosa y cuestionadora”

Siempre sostuve que si me encomendaran organizar un panel llevaría por título “Cómo Disney formateó a tres generaciones”. La influencia del imaginario creado por el padre del ratón Mickey ha sido objeto de libros, tesis y acalorados debates universitarios, pero merece un conversatorio que se centre en el poder formativo que tuvo sobre los millennials y centennials.

El punto culminante, la marca de época, se produjo cuando las princesas dejaron de ser esas criaturas modositas, las que esperaban despertar de un sueño eterno gracias al beso de su amado y decidieron rebelarse. La primera de esa estirpe fue Ariel, hija de Tritón, “Rey de los Mares” y eterno desconfiado de los humanos, razones no le faltaban, su hija se enamoró de un príncipe terrestre, veníamos bien, pero pasaron cosas. Lo sabemos porque leímos la historia original de Hans Christian Andersen y vimos ese exitazo noventoso de Disney que volverá a poner de moda el pelirrojo cuando revolucione nuestras vacaciones de invierno convertido en musical.

La protagonista será Albana Fuentes, quien fue elegida después de un largo proceso de audiciones abiertas al que se presentaron 1723 personas formadas en actuación, canto y baile. Si quieren saber el por qué del protagónico solo basta con mirarla y escucharla. Albana ES Ariel, imposible imaginar a otra en su personaje.

"La Sirenita", la mega producción de Los Rottemberg, Ozono y MP, responsables también de “Matilda” y “School of Rock”, está dirigida por Ariel del Mastro y cuenta en su elenco con figuras como Osvaldo Laport en el rol de Tritón, José María Listorti en el caparazón del cangrejo Sebastián, Evely Botto como la villanísima Úrsula y Pablo Turturiello en su papel de codiciado príncipe.

Albana Fuentes, nuestra Ariel, prueba en esta entrevista que es imposible escapar a su encanto. Bajo del mar, vives contenta, siendo sirena eres feliz.

Noticias: Hemos visto el video viral de aquella audición donde le confirmaron que usted era “La Sirenita”. ¿Qué pasó cuando volvió a su casa después de ese momentazo?

Albana Fuentes: Es que no volví a mi casa, ¡me fui a cursar a la facu! (se ríe) Mis amigos sabían que había ido a audicionar, pero yo no tenía idea de que ese día iban a darme la noticia, pensé que era una prueba más. Cuando llegué al curso me senté en el salón y todos me miraban… Pero desde la producción al principio me habían dicho que no podía contar nada hasta febrero, teóricamente faltaban meses para comunicarlo, entonces mis compañeros preguntaban y yo solo contestaba: Sí, sí, claro, sí (nos reímos). ¡Tenía que seguir la clase y fingir demencia lo más posible! Después, cuando aterricé en casa y nos sentamos mi mamá, mi hermano y yo, fue el momento del gran: “¿Qué acaba de pasar?”. ¿Sabés qué hicimos? Nos pusimos a llorar los tres y vimos la película juntos.

Noticias: Sospecho que esa ceremonia de ver la película ya había ocurrido en otras ocasiones por algo que leí: ‘es cierto que Ariel era su princesa Disney favorita desde siempre?

Fuentes: Es verdad. Si vos entrás a mi habitación, de un lado es el cuarto de una persona adulta y del otro es el de una niña llena de juguetes y peluches de Disney, ¡debo tener 8000 Arieles! (se ríe)

Noticias: Dicen que hay una princesa para cada personalidad, es como el meme de “¿Cuál Britney sos?”, imposible no identificarse con alguna. ¿Por qué la enganchaba tanto “La Sirenita” ?

Fuentes: Me parece que sobre todo porque es una princesa muy rebelde, después vinieron otras que se enfrentaron a lo establecido, pero ella fue la primera que marcó ese precedente para Bella, Jazmín, Rapunzel, Moana y todas las chicas valientes que la siguieron. Ariel rompió con un estándar de la princesa frágil y elegante, a ella la movía otra cosa, tenía una curiosidad genuina por explorar un mundo distinto, por cuestionarlo todo. Yo soy muy así también, curiosa y cuestionadora desde la cuna, ¡olvidate! Lo que veía en ella combinaba mucho con mi personalidad, lo que más me llamó la atención fue esa chispa de búsqueda constante.

Noticias: Quizás no todas son princesas en su vida, me contaron que cuando fue a ver el musical “Los locos Addams” solo pensaba en ser Merlina. ¿Confirma?

Fuentes: ¡Ni idea de cómo lo sabés pero confirmo! Uno o dos años antes había visto” La Novicia Rebelde” y pensé “¿Qué es esto tan increíble?” Ver a nenes cantando y bailando en el escenario de esa manera fue como descubrir otro mundo. Ahí se plantó la semilla, pero cuando fui a la función de “Los locos Addams” dije: “Yo quiero esto”. Fijate las vueltas de la vida, Laurita Esquivel hacía de Merlina en la obra y con el tiempo fuimos compañeras de cursada en la facultad, las dos estudiamos Fonoaudiología. Le conté la anécdota de cómo al verla tuve claro lo que quería ser y decidí formarme en comedia musical y se sorprendió. Es medio increíble cómo se dan las cosas.

Noticias: A un mes del estreno ya habían vendido más de 14.000 entradas. ¿Cómo fantasea que va a cambiarle la vida después de “La Sirenita”?

Fuentes: Algo ya cambió cuando me confirmaron para el papel, eso me dio una esperanza, la luz que no tenía del todo, para confirmar que soy capaz de hacer lo que amo. Porque a veces tenés dudas con respecto a si podés lograrlo, si de verdad tenés lo necesario o ...( se emociona). Ya voy a largarme a llorar y no quiero, ¡pero es que esperás tanto una oportunidad! Yo siempre lo hablaba con mi mamá, fueron charlas y charlas de horas preguntándole cuándo alguien me iba a decir que sí. Cuándo por lo menos iba a poder tener la experiencia y probarme si soy para esto o no. “La Sirenita” me dio la esperanza de sentir que sí, que quizás es posible trabajar de lo que amo a base de mucho esfuerzo e insistencia también. Llegué a plantearme cómo iba a reaccionar si se daba la oportunidad, porque a veces nada sale como esperás, pensás: “¿A ver si todavía salgo corriendo o me desmayo en el escenario? (se ríe) Eso ya lo atravesé y es un montón, ojalá que en el futuro venga más trabajo, que el gran cambio sea poder vivir de esto.

Noticias: Ya que hablamos de la actuación como medio de vida, uno nunca se olvida de lo que hizo con su primer sueldo importante. ¿Ya hay planes para invertir la primera transferencia?

Fuentes: No hay planes (sonríe). Tengo que aprender a ahorrar, en ese sentido soy terrible. Cobro un peso y empiezo: “Vamos a comer, hagamos esto, te invito a lo otro”, no me queda ni una moneda. Siempre pensé qué haría con mi primer sueldo y seguramente será comprarles algo lindo a mi mamá y a mi hermanito. Le dijo así a él pero ya tiene 23, estamos bastante crecidos, aunque sabemos que siempre será mi hermanito (risas).

Noticias: Hay una nueva generación de actores como Alan Madanes, protagonista de “Sandro, el gran show”, o José “El Purre” Zapiola, que hizo “Mamma Mía”, con gran formación en el teatro musical. Se desenvuelven con soltura a la hora de actuar, cantar y bailar. Usted forma parte de ese grupo de ese grupo y logró ponerse al frente de una gran apuesta. ¿Cómo hace una actriz o un actor joven para seguir peleándola y no rendirse?

Fuentes: Lo difícil comienza con el primer no que te dan en una audición, volvés a tu casa con la cabeza baja, con una sensación de cierta frustración, pero la clave es volver a levantarse al día siguiente y evaluar qué fue realmente lo que pasó. Porque muchas veces algunas cosas ocurren por las características del trabajo, tal vez buscaban a alguien alto y vos sos bajito o viceversa. También puede ser que si te fijás bien hayas flaqueado en danza o en canto, hay que analizar objetivamente cómo estuviste, sin flagelarse, pero con atención. A mí me sirve asumir cuál fue mi pata floja, ¿fue el baile? Listo, más clases de danza y a insistir.

Noticias: ¿Cuesta asumir las propias flaquezas?

Fuentes: Sí, pero es necesario. Está bueno también perder la vergüenza, porque estamos pidiendo trabajo y es algo muy digno. En este oficio hay que tener hambre en el mejor de los sentidos y dejar de lado la competencia fea, esa que te enfrenta con lo peor. Compitamos lindo, creo que eso se está viendo en mi generación. En los castings pasa algo hermoso, los que vamos a estas audiciones abiertas nos cruzamos en todos lados, nos conocemos las caras y siento que se formó como una hermandad. Hay que seguir estudiando, insistiendo... y si alguien les ofrece un trato medio raro digan que “no” porque esa persona puede ser Úrsula (risas)

Noticias: Vamos a soñar, total no cuesta nada. Supongamos que después de “La Sirenita” llegan unos productores internacionales y le ofrecen montar el musical de su vida. ¿Cuál sería, quién lo dirigiría y con qué elenco compartiría escenario?

Fuentes: ¡Ay, qué difícil! Vamos con todo, dirección a cargo de este equipo de “La Sirenita”, me lo llevo completo. Si vamos a pedir superproducciones me encantaría que la obra fuera “El Rey León”, “The Weeknd” al frente y Melania Lenoir como Elsa, sin dudas. Yo con participar ya estoy, ¡sería fantástico!