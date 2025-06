En la Casa Rosada no esperaban que la Corte Suprema se despertara justo ahora. El fallo que dejó firme la condena a Cristina Kircnher por corrupción no sólo clausuró un capítulo judicial. También detonó una nueva pregunta que incomoda al oficialismo libertario pero también a la oposición. ¿Qué hacer con Cristina?, el dilema de todos y título de tapa de NOTICIAS de esta semana. Agitación social, cálculos electorales y una interna puertas adentro del Partido Justicialista que no tiene un claro desenlace. La Cámpora fiel a lo que designe Cristina y una tensión en alza entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, que apenas ser disimuló en la marcha del miércoles 18. Gobernadores peronistas, intendentes del conurbano y sindicalistas, se miden con recelo ante una sucesión que todavía es un enigma.

En esta edición, por supuesto, el gran tema internacional del momento, la guerra entre Israel e Irán, que día a día crece en proporciones y pone al mundo en alerta por las implicancias de un compromiso más efectivo en el conflicto por parte de Estados Unidos.

Y en clave showbiz, qué hay detrás del regreso a la tevé de Mario Pergolini. Y Mariana Brey, la Brancatelli de Milei.