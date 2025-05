El plan del Gobierno para silenciar al periodismo

Fotógrafos reprimidos por la policía, periodistas escrachados y amenazados en redes por trolls oficiales, un menú de requisitos inédito para poder trabajar en la Casa Rosada, descalificaciones, sobrenombres injuriantes. Todos estos no son hechos aislados sino que conforman una mirada que el Gobierno tiene sobre la prensa. Objetivo: neutralizar voces críticas.

En NOTICIAS de esta semana entonces, te vamos a contar el Plan del gobierno para silenciar a la prensa. Milei lo dijo con total impunidad: “La sociedad no odia lo sufiente al periodismo”. Y esa furia personal del Presidente, un grupo de funcionarios se animó a convirtirla en estrategia oficial. Así, desde el poder, se avala un ataque desde varios frentes que encuentra su parte más preocupante en la calle: fotógrafos que cubren las marcha de los miércoles de los jubilados son gaseados por la policía. A uno de ellos, Pablo Grillo, casi lo matan. El presidente encabeza en persona esta cruzada: a distintos periodistas los llamó “mentirosos”, “difamadores”, “extorsionadores”, “delincuentes con micrófono”, o “ensobrados”. La violencia simbólica siempre precedió a la real. Y esta vez no fue la excepción. Lo preocupante es que quizas todas estas acciones oculten algo más profundo. Para un líder que se cree predestinado por un ser superior, su voz y su deseo no pueden ser discutidos. El periodismo, con investigación e información, pone esa construcción teológica en jaque, y por eso el ataque a la libertad de expresión es apenas la punta del iceberg. ¿Lo que está verdaderamente en disputa es un vuelco autoritario del gobierno?

También te vamos a contar otro escándalo: la suspensión del juicio por la muerte de Maradona se convirtió en un papelón internacional. En NOTICIAS vas a poder leer los Secretos de la docuserie. ¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones de la jueza actriz Julieta Makintach para filmarse en tribunales. Quién es ideólogo detrás de la película, cómo se guionó la serie y qué plataformas se mostraron interesadas.

Además, una información exclusiva: la guerra desembozada en el Grupo Indalo entre Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa. López corrió a los empleados fieles a De Sousa, tomó las riendas de los negocios y gritó en una reunión: ¿Se olvidaron quien es el jefe?

Empanadagate: Ricardo Darín apareció esta semana como el opositor menos esperado y más incómodo para el gobierno. Sus comentarios sobre el precio de las empanadas y sus críticas a la economía despertaron la ira del Gobierno.