Santilli & Ritondo: tándem de negociadores

Sus acciones subieron drásticamente. Luego del domingo 13, el día que el PRO entendió que si compite solo en una elección (aún en Capital Federal) está destinado a la derrota, Diego Santilli y Cristian Ritondo se convirtieron en la esperanza amarilla de conseguir un acuerdo con La Libertad Avanza para la Provincia.

Unas semanas atrás, las constantes reuniones del dúo con Karina Milei y compañía eran miradas con desconfianza desde su partido. Los acusaban de estar sobre el trampolín, a punto de saltar al oficialismo. Pero ahora, los encuentros se convirtieron en la única esperanza de que el PRO reciba algo más que destratos desde Casa Rosada.

Pacto.

“Decidimos transmitir que vamos a avanzar juntos en la provincia de Buenos Aires. Después veremos qué instrumento usaremos en septiembre, pero es secundario. Vamos a avanzar juntos en las elecciones de septiembre y de octubre”, dijo el diputado Cristian Ritondo el lunes 26, apenas salió de Casa Rosada. Junto a Santilli, se habían reunido con Karina Milei, el armador bonaerense Sebastián Pareja y los primos Menem, Lule y Martín.

La reunión, que duró una hora y media, selló oficialmente la coalición provincial. Había sido habilitada públicamente por el Presidente días atrás. “Vamos a ir juntos en la Provincia y la vamos a ganar. Vamos a ganar septiembre y octubre”, vaticinó Javier Milei en una entrevista en Radio Mitre. La frase fue tomada con alivio en el PRO, luego de la pelea feroz que tuvieron en Capital Federal y que los arrastró a un lejano tercer lugar.

Más allá de la trascendencia mediática, el pacto se había sellado en privado el jueves 23 en una cena entre Milei y Ritondo. Encuentro que organizaron luego de que Macri se tragara el orgullo y las críticas al oficialismo y le escribiera al Presidente felicitándolo por la elección en Capital. “El afecto y el respeto entre ellos es el mismo de siempre”, aseguran en el PRO. Pero más allá de los argumentos, saben que se trata de puro espíritu de supervivencia.

De hecho, cerrado el trato en Provincia, ahora el PRO apura una alianza que dure hasta octubre. La postura se evidencia en la declaración de cada una de las partes. Mientras en el macrismo hablan de las dos elecciones, en el oficialismo aclaran que la coalición es para pelearle el territorio a Axel Kicillof. Son varios los funcionarios que estiman que La Libertad Avanza ya se ganó los pergaminos para ir sola a reforzar el Congreso. “Tener un acuerdo nacional sería muy importante”, insistió Ritondo. Y completó: “Venimos de acordar en el Chaco, donde se ganó. Ojalá podamos trabajar para que podamos ir juntos en todos los distritos”.

De hecho, envalentonados por el último resultado electoral, y en su afán de quedarse con la Provincia, ahora en Casa Rosada harían un intento por acercar a una parte del radicalismo. Pero siempre pensando en septiembre, no más allá.

Candidatos.

Rubricado el acuerdo, el mayor desgaste será ahora el armado de las listas. Todos coinciden en que aún no hay detalle sobre el método para confeccionarlas. Ni siquiera saben bajo qué sello van a competir: los más osados en el oficialismo entienden que La Libertad Avanza debería conservar el nombre. Lo anticipó Manuel Adorni en su victoria: “Tábula rasa con quien quiera venir”, dijo mientras celebraba el triunfo en Capital. “El instrumento para el cambio somos nosotros”, completó. En el PRO aspiran a que sea una verdadera coalición, y que no se trate de una trampa para entregarle el partido a los libertarios.

En cuanto a la confección de la lista, Pareja abrió todas las posibilidades. “Si hay actores mejores de un bando que del otro no va a haber problemas en que encabecen”, dijo. Aunque Milei tiene a su candidato: José Luis Espert. Desde allí para abajo se intercalarían nombres que se propongan.

El pacto también trajo tranquilidad a los intendentes PRO de la Provincia, que el jueves, al cierre de esta edición, se reunían con Santilli y Ritondo para conocer detalles de las negociaciones en Casa Rosada. Temían que un mal resultado electoral les volteara los concejos locales.

Santilli y Ritondo tuvieron su revancha, luego de ser acusados de traidores a los intereses del partido durante muchos meses. Ahora son los responsables de darle una vida más al PRO, en medio de la crisis interna.