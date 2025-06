Cristina Kirchner tuitea para no quedar afuera del PJ federal

Cristina Kirchner atraviesa el momento político más complejo de su carrera. Condenada por corrupción en la Causa Vialidad y con arresto domiciliario ratificado, la ex presidenta intenta sostener su influencia en el peronismo a través de gestos simbólicos que la mantengan en el radar de la dirigencia nacional, aún cuando el peso real de su figura se diluye fuera del conurbano bonaerense.

En las últimas horas, la ex mandataria publicó dos mensajes que, más allá de la formalidad, evidencian su estrategia: mostrarse como articuladora y referente de un peronismo federal que, en los hechos, ha comenzado a desacoplarse de su liderazgo. “Hace unos minutos me comuniqué con el compañero gobernador Gildo Insfrán para felicitarlo por el excelente resultado del peronismo en la elección de Convencionales Constituyentes y de legisladores provinciales. Un abrazo grande a todos los formoseños y formoseñas”, escribió en su cuenta en de X.

Saludos en X

Minutos después, Cristina agregó otro mensaje dirigido a Santa Fe: “Me comuniqué también con el compañero Juan Monteverde que logró una gran victoria en Rosario. Mis felicitaciones a los compañeros y compañeras del peronismo santafecino por la excelente elección que hicieron también en otras ciudades del interior provincial”.

Ambos tuits son sintomáticos. Mientras en Buenos Aires el peronismo se encuentra fragmentado entre La Cámpora, Axel Kicillof y los intendentes, en el resto del país los gobernadores mantienen gestualidades de respeto hacia la ex presidenta, pero evitan involucrarse en su pelea local. El caso de Insfrán es paradigmático: logró retener el control absoluto de Formosa con una victoria contundente en las elecciones de convencionales y legisladores (casi el 70% de los votos), pero en su armado no hay lugar para la estrategia judicial ni el relato de persecución que en Buenos Aires todavía sostiene el cristinismo.

Lo mismo ocurre en Santa Fe. Juan Monteverde, vencedor en Rosario, recibió el saludo público de Cristina, que busca capitalizar su triunfo como propio para proyectarse como líder del espacio. Sin embargo, la realidad provincial marca otra tendencia: Monteverde, aunque proviene de Ciudad Futura y fue aliado de Juan Grabois, construyó su candidatura lejos de las estructuras puras de La Cámpora y con acuerdos transversales que incluyen sectores no kirchneristas del PJ santafesino.

Rearmado peronista

Cristina, sin margen para volver a ser candidata, enfrenta el desafío de no quedar completamente corrida de la mesa de decisiones del peronismo nacional, hoy controlada por los gobernadores. Su situación judicial, agravada tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena por corrupción, la obliga a permanecer en su residencia en Recoleta bajo arresto domiciliario. Allí, sin actos masivos posibles ni contactos territoriales directos, busca mostrarse como una figura aún convocante, apelando a su rol de madre fundadora del kirchnerismo, a la memoria de Néstor y a su histórica centralidad en la escena nacional.

Pero los gobernadores peronistas, en su mayoría, han optado por sostener gestos de apoyo formal sin subordinación real. “Por respeto”, suelen justificar en privado sus saludos y menciones, conscientes de que la marca electoral de Cristina Kirchner hoy no garantiza votos fuera de Buenos Aires y, en muchos casos, resta más de lo que suma. En la reciente campaña de “Cristina Libre” impulsada por La Cámpora para denunciar su “proscripción”, casi ninguno de los mandatarios provinciales se plegó, priorizando sus propias estrategias locales.

Así, la ex presidenta enfrenta un doble aislamiento: jurídico y político. Mientras la Justicia avanza en su condena, el peronismo nacional redefine su liderazgo con figuras como Sergio Massa, KIcillof y Grabois, gobernadores en ascenso y armadores federales que buscan reposicionar al partido de cara a 2027. Cristina, mientras tanto, intenta mantener un pie en ese proceso con el único recurso que hoy le queda: su palabra en las redes sociales.

Mensaje económico

En paralelo, la ex presidenta intentó reposicionarse como voz crítica de la economía libertaria con un extenso punteo dirigido a Javier Milei también en X.

“Che Milei, ‘economista experto en crecimiento con y sin dinero’… Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter ‘presos a todos’… pero hermano… LOS DÓLARES SE VAN Y LAS INVERSIONES NO LLEGAN…”.

Cristina desglosó datos del Balance Cambiario del BCRA: USD 3.226 M salieron en mayo y USD 5.247 M en abril, “el 44% de los USD 12 mil millones que te dio el FMI”. También cuestionó el déficit comercial, la falta de inversiones y el modelo de endeudamiento: “Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y los números no te cierran. Ni en dólares. Ni en pesos”.

La publicación, además de confrontar con Milei en el terreno económico, buscó recuperar centralidad en la discusión nacional y demostrar que, pese a su arresto domiciliario, sigue atenta al devenir político y financiero del país. "Fíjate, porque ya NO TENÉS QUÉ AJUSTAR. Te quedás con guita que es de las provincias. TENÉS A MEDIA ARGENTINA QUE NO LLEGA A FIN DE MES Y SE ENDEUDA PARA COMER y arriba los números no te cierran. Ni en dólares. Y por lo que vimos en la licitación de deuda de la semana pasada, ni en pesos. Tuviste que pagar tasa por arriba de la inflación y el 42% no te renovó. ¿Empezará la huida del carry trade?", posteó CFK.

Y agregó: "podrán encerrarme y proscribirme, pero el MODELO ECONÓMICO DE ENDEUDAMIENTO ESTRUCTURAL, SALARIOS PISADOS Y DÓLAR PLANCHADO, como siempre, va a FRACASAR. Ya lo vivimos". Autorreferencial como siempre en el cierre.

por R.N.