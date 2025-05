Horacio Rodríguez Larreta: la venganza del Topo Gigio

La arenga del final en su búnker dice mucho de lo que pasó Horacio Rodríguez Larreta estos últimos dos años. “Volvimos”, grita. “Volví”, se alcanza a escuchar luego entre el cántico de su equipo. Un hombre que se había preparado, y llegó a sentirlo de antemano, para ser Presidente y que se encontró de repente en el llano. Un dirigente que tuvo que recalcular su carrera y ahora intentará reconstruirse desde la Legislatura porteña. Pero sobre todo, un militante que se vio desterrado de su partido, pero que tuvo su venganza. No solo volvió, sino que la vuelta sirvió para dejar herido de gravedad al proyecto del PRO en Capital.

Lejos estuvo el ex jefe de Gobierno de dar un batacazo. Pero dadas las circunstancias, en su mesa chica se conformaban con robarle a su ex partido una serie de puntos que le sirvieran para ser diputado porteño y para mostrarles que lo necesitaban adentro. Sacó el 8% y quedó en el cuarto lugar. El PRO, con todo el aparato de Gobierno, quedó tercero y ni siquiera lo pudo duplicar en votos. Esa es su victoria.

La venganza de Larreta.

En medio de la celebración, Larreta le hizo el “Topo Gigio” a Mauricio Macri. Imitando el gesto que inmortalizó Juan Román Riquelme en la cancha de Boca, se puso las manos en las orejas invitando al ex presidente a escuchar lo que pasaba. No lo hizo una, sino varias veces.

Es que para el ex alcalde porteño, esta elección no solo significa su vuelta a la actividad política sino también una reconstrucción. Desde que Macri le dio la espalda como precandidato a presidente, Larreta tuvo que empezar a hacer un duelo del partido que colaboró para construir y ocuparse de pensar un plan B con un pequeño grupo de trabajo, los pocos que se quedaron cuando no hubo más aparato.

Por eso, tanto mensaje contra Jorge Macri: “La Ciudad está mal, no es lo que era: hay mugre, hay olor a pis", dijo. Y completó: "La gestión es mala, no se trabaja en lo que la Ciudad necesita: seguridad, hay obras cero. Es lo que me reclamaron en cada barrio”.

Las críticas del PRO hacia su decisión de ir por afuera se multiplicaron a la luz de los resultados. “Ayer hicieron la peor elección de la historia; que dejen de buscar responsables y trabajen”, les respondió.

Su equipo, que fue arrastrado al ostracismo con el ex alcalde, también se descargó contra Jorge Macri. Inventaron una canción que siguieron cantando durante toda la semana, post elecciones: “A Jorge Macri le dimos la calesita y el inútil la volcó”, decían.

La reconstrucción del ex jefe de Gobierno.

Apenas fue el inicio del plan Venganza. “Este 8% es un punto de partida”, analizaron en su espacio tras la elección. Larreta necesita destacarse en la Legislatura para tener chances en dos años de competir por lo que realmente le interesa: la función ejecutiva. Quiere volver a la jefatura de Gobierno. “Vamos a recuperar la Ciudad”, avisó.

Tiene varios inconvenientes a resolver. Entendió que hacer una campaña sin estructura no es fácil. Pero el problema principal es que debería ganarle a todos los aparatos para conseguir su objetivo: al gobierno nacional, al local y al peronismo. ¿Se puede? Él dice que sí.

Para eso, debería triunfar el candidato de la avenida del medio, algo que no sucedió en ninguna de las elecciones anteriores. Pero el ex alcalde considera que no debe cambiar él, sino que la sociedad va a requerir otra cosa. Se ampara en que van a valorar su gestión, mas allá de los partidos políticos. Todo está por verse.

Su desafío personal será poder destacarse en el órgano legislativo, siendo un dirigente tan ligado a la función ejecutiva. Pero era la única forma de salir del llano y la tomó.

Su vuelta a la política activa tiene un sabor especial. Con gusto a revancha contra un Macri que lo rechazó en la interna presidencial contra Patricia Bullrich, a pesar de que le había prometido ser ecuánime; y que luego, con el Pacto de Acassuso, lo dejó en una situación incómoda: sin lugar adentro de un PRO que se transformaría en colaborador permanente del Gobierno. La meta a largo plazo es doble: recuperar la Ciudad y enterrar el proyecto del ex presidente.