Santi Maratea fashionista: su colección de trajes de baño “más largos y facheros”

Después de su paso fallido por la televisión, Santi Maratea volvió a captar la atención en redes sociales con un giro inesperado: el lanzamiento de su propio emprendimiento de moda. El influencer presentó una colección de trajes de baño masculinos, que definió como “más largos y facheros”, y que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

La línea está compuesta por shorts de baño de corte más extenso que el habitual, con una estética simple y colores sobrios, pensados —según explicó— para quienes no se sienten cómodos con las mallas cortas tradicionales. Maratea mostró los modelos en sus redes, donde destacó el diseño, la comodidad y el estilo como los ejes centrales del proyecto, alejándose del tono solidario que marcó otras etapas de su exposición pública.

El lanzamiento se produjo luego de la experiencia televisiva que el propio influencer reconoció como un fracaso, un episodio que lo llevó a replantear su perfil público y a volver a un terreno que domina: el vínculo directo con su comunidad digital. En ese marco, el nuevo emprendimiento aparece como una apuesta personal y comercial, sin intermediarios, apoyada casi exclusivamente en su alcance en redes.

Fiel a su estilo, Maratea eligió comunicar el proyecto con un tono informal y cercano, explicando por qué decidió involucrarse en el diseño y qué lo motivó a crear una prenda que, según remarcó, él mismo usaría. La propuesta fue bien recibida por su público, que celebró el costado fashionista del influencer y acompañó el lanzamiento con comentarios y reacciones positivas.

Así, Santi Maratea suma una nueva faceta a su trayectoria: la de emprendedor en el mundo de la moda, con una colección que apunta a combinar comodidad, estética y una identidad propia, en un intento por reinventarse tras un traspié mediático y volver a marcar agenda desde las redes.