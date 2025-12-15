Héctor Maugeri: “Mi mayor secreto es haber sido yo mismo”

“Toda obra maestra merece un reconocimiento”, dice Héctor Maugeri luego de que “+CARAS” recibiera el Martín Fierro de Cable 2025 a “Mejor programa de entrevistas”. El conductor del ciclo elegido por más de 350 figuras, considera que gracias al trabajo en equipo de la producción, el equipo técnico, la escenografía y los detalles pensados especialmente para los invitados, en cada reportaje sucede la magia de lograr conectar todas las emociones para que el entrevistado desnude su alma.

Maugeri tiene casi 40 años de trayectoria en periodismo gráfico, 33 de esos años fueron en CARAS, pero en 2024 se animó a dar el salto a la televisión y se puso al frente del programa por el que desfilaron Mirtha Legrand, Susana Giménez, Natalia Oreiro, Julio Chávez, Pampita, Marley, Cris Morena, Adrián Suar y muchos más.

Noticias: ¿Cómo fue el momento en que dijeron su nombre en la ceremonia de los Martín Fierro?

Héctor Maugeri: Desde el momento en que fuimos nominados fue muy emotivo para mí. La nominación indicaba que el programa había sido validado por mis colegas de APTRA. Yo pertenezco a APTRA desde hace casi 40 años. No fui con la expectativa de ganar, sino de disfrutar de esa noche. Estaba acompañado por Liliana Castaño, quien fue la productora general del ciclo, mi amiga y la mujer que elegí para compartir mi vida profesional. Desde lo personal, estaba mi hermana mayor, que representaba todo el caudal familiar que yo necesito para mi vida. La familia es un pilar muy fuerte. Cuando dijeron: “+CARAS”, en ese recorrido por la alfombra roja hasta el escenario, se me pasó toda mi vida, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Y el agradecimiento a la gente. Sentí que el programa cobró vida cuando empecé a recibir cientos de mensajes de personas de todo el mundo. Pasaron más de 350 personajes de todos los rubros, divas, actores, actrices, músicos, modelos, políticos, diseñadores, cocineros, deportistas, humoristas. Se creó un espacio muy lúdico. Es una experiencia, no es solamente un programa de televisión. Nada en “+CARAS” está librado al azar, hay una iluminación, una escenografía que me define y me hace sentir cómodo, un aroma creado para que el entrevistado se sienta en otra dimensión. Todos hacen un trabajo con mucho amor.

Noticias: ¿Cuál era el principal desafío?

Maugeri: Cuando Jorge Fontevecchia propuso hacer Caras TV, el desafío era recrear en la televisión lo que se había construido en el papel. Pensé en cómo me gustaría llegar al público, de qué manera, respetando el espíritu de CARAS, que siempre fue muy aspiracional. Mientras se construía la escenografía, tuve un período de introspección, pensaba cómo quería ser como conductor y entrevistador, pensaba en mis referentes, pero un día sentí que lo único que tenía que hacer era ser yo mismo de la mejor manera, y si eso atravesaba la pantalla era lo real. Ese fue mi mayor secreto, haber sido yo. Para hacer un programa diario me tengo que conectar todos los días con una emoción diferente. Me levanto temprano y preparo la entrevista, no importa si es alguien que conozco de toda la vida, si somos amigos, siempre el ritual es el mismo para todos. Lo más importante es cuando siento que empiezo a tocar el corazón de la otra persona durante el reportaje.

Noticias: ¿Por qué cree que con usted las estrellas se animan a contar todo, hasta cosas que nunca contaron públicamente?

Maugeri: Es la magia del encuentro. Tiene que ver con el recorrido de casi 40 años en la profesión, el otro sabe que vos sabés y no sos un improvisado. El entrevistado se siente cuidado. Yo lo que hago es acompañar en un reportaje tributo a la persona que viene. Estoy muy concentrado en eso. Aprendí a escuchar profundamente lo que dice el otro, a mirar a los ojos. Es muy raro que algo se me pase. Ese lugar que construimos es justamente para eso.

Noticias: ¿Siente que la televisión era un lugar en el que siempre tendría que haber estado?

Maugeri: En algún lugar siempre tuve claro cuál era mi objetivo en mi carrera. Siempre soñé con un programa de entrevistas que se llamara “Máscaras”, siendo muy chico. Cuando llegó esta propuesta, quise rendirle tributo a ese sueño, jugando con el “+” y el logo de CARAS. Creo en los decretos, todo lo decreté. Los socios de APTRA me decían que es la primera vez que se vota a un programa que está protagonizado por un socio. Rompió moldes. Llega en un momento muy particular de mi carrera, después de más de 30 años en la gráfica sin descanso, hacer televisión me renovó. En casi 350 invitados me cambié 300 veces de ropa, hay un cuidado de imagen, es todo un trabajo. No hay tiempo para otra cosa, vivo para el programa.

Noticias: ¿Qué tiene de especial el género del reportaje?

Maugeri: En toda mi carrera me especialicé y estudié el género del reportaje. Escribí el libro “Divas” que recopila reportajes a las mujeres más icónicas del país, atravesadas por el dolor, el desamor, las pasiones. Siempre traté de ir un poco más allá de lo que significaba ese encuentro entre dos personas. Cómo manejar la incomodidad que pueden provocar situaciones dolorosas o muy privadas, sin que sientan que se les está faltando el respeto. El secreto de una buena entrevista es quién te entrevista, de qué manera conectas con la otra persona. Trabajamos con la vulnerabilidad.

Noticias: ¿Diría que no a algún entrevistado?

Maugeri: Todas las personas pueden dar algo. Yo no juzgo ni prejuzgo. Me encantó entrevistar a gente que no conocía. También está la libertad de preguntar lo que quiera, no hay una bajada de línea. Yo no interpreto ningún rol, no construyo ningún personaje, soy extremadamente profesional y disciplinado, agudo, atento, cuando me río, me río, lo hago como hice siempre. Eso también lo nota el entrevistado. Cada personaje construye su propio espacio de inspiración y para mí eso es el arte. Es un momento glorioso, íntimo. Muchos me dicen: “Es como si estuviera espiando la conversación de dos personas”.

Noticias: ¿Qué recibe del público?

Maugeri: Lo más hermoso y lo que más me conmueve es la gente. Cuando vos podés atravesar la pantalla, lo que llega es la emoción. También me importa dejar un buen mensaje, algo de esperanza. Más allá de las oscuridades que todos atravesamos, si vos tenés estudios, preparación, creés en vos, tu objetivo aparece. Me conmueve la ternura de la gente que me dice: “Usted me acompaña hasta que me voy a dormir”. Para mí es algo nuevo. Durante toda la vida acompañé a las personalidades más famosas del país, veía cómo los miraba la gente, las cosas que les decían, y ahora me está empezando a pasar a mí. Es algo que me emociona y me provoca una sensación de agradecimiento muy fuerte.

Noticias: Y cuando llegó a su casa después de la ceremonia y se quedó solo con usted mismo, ¿qué sintió?

Maugeri: Llegué y me estaba esperando Amanda (n.d.r.: su galga adoptada que había sido tirada en una bolsa de residuos en una ruta de Escobar) y dijimos: “Ganamos, ganamos”, y saltamos. La mayor alegría es cuando vos haces un trabajo público y la gente te abraza.