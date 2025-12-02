Bebe Contepomi: “Ninguna canción ni ningún vino le gusta a todo el mundo"

Me lo encuentro sentado al lado de un piano, en el salón privado de Nika Omakase, un sector exclusivo para clubbers, en este restaurante que concibe la comida como música, como primer lenguaje universal. En cuanto llega nuestro hand roll de langostinos con coco, mango y mix de hojas frescas -también vienen dos de salmón- me dice: “¿Te puedo dar un consejo?, cómelo enseguida, para que el alga esté crocante, se humedece rápido”. Y agrega: “Si te gusta algo más sanito te pido un surtido de sashimi bien fresquito, está todo buenísimo. Es como mi segundo hogar. Vivo en San Isidro así que cuando salgo de la radio, que está en Palermo, me vengo y paso mucho tiempo acá”. Además, es un proyecto del promotor musical Roberto Costa. Vienen muchísimos músicos a comer. Por cierto, los vemos mientras estamos sentados conversando. Bebe se para a saludar y pregunta: ¿Cuál es su “Bebe” favorito? Así se los mando a casa. El pinot noir es la respuesta mayoritaria.

Como comunicador nato, con una trayectoria en medios de más de 30 años, Contepomi encuentra en el vino otra manera de llegar, de transmitir y de disfrutar la vida. “Una copa de vino dispara mil historias. Las de la botella y las de los que la están tomando. El vino implica un proceso de creación largo, con mucha paciencia, prueba y error, como una canción, salvo excepciones que salen como un vómito de una”, manifiesta Bebe. En charla con NOTICIAS, el periodista nos cuenta todo sobre su nuevo métier: hizo una línea de cinco.

Noticias: ¿En qué está ahora? Además de los vinos

Bebe Contepomi: Estoy descubriendo otro mundo nuevo, también re divertido. Estoy organizando un festival de folklore: “La Porteña”, el 3 de diciembre en el Hipódromo de Palermo, con mi productora, El Bajo, es el primero que armo. El que me llamó recién es el manager de Chaqueño Palavecino. Estuve hablando con “Los manseros santiagueños”. Con Maggie Cullen. También estoy con un show de Andy Chango, el 11 de diciembre en Niceto, muy envalentonado porque es amigo y vuelve a la música. Con las grabaciones de Anais Castro y Joystick.

Noticias: ¿Se está cambiando de género musical?

Bebe: El ritmo del folklore es muy distinto al del rock, tocan mucho más, en el interior tienen peñas todo el tiempo. En el rock es más pausado, los tiempos son otros, acá están al palo. Lo que digo es un piropo al folklore. Una banda de rock hace una gira, estos no paran de tocar. El folklore es un furor en Argentina, esto ya lo sabía, pero lo estoy comprobando a fondo. Estoy renovando mi amor por la música por el lado del folklore.

Noticias: Tiene su ritmo, que siempre se lo ve a mil

Bebe: Desde que me desvinculé de TN y Canal 13, estoy más tranquilo, pero mi cuerpo demuestra siempre una ansiedad que internamente no tengo. Parezco más ansioso de lo que estoy; es un tema corporal. En otro momento sí era interno y externo. Mi cuerpo no se adaptó a esa tranquilidad, no se relajó. Estoy más reflexivo, pienso más. Otra cosa que hace creer que estoy nervioso es que hablo rápido y mucho. Hoy trato de pensar antes de hablar. Me causa gracia que me dicen: “Bebe, estás a pleno”. No. Ahora vuelvo a mi casa y me duermo una siesta.

Noticias: Uno podría pensar que es de Aries, pero es de Libra.

Bebe: Exacto. La búsqueda del equilibrio. Antes me ponía más ansioso cuando tenía que hacer entrevistas, coordinar toda la agenda, pero hoy lo vivo de otra manera, aunque mi cuerpo no lo transmita. Yo noto gran diferencia, desde 2022, tras haber terminado mi relación laboral con Artear luego de 30 años. Era el hombre de la música, estaba en cuatro noticieros, estaba 24 horas. Era mucha exigencia. Así es que La Viola se convirtió en un icono y Artear tiene el mejor archivo de música de todo Latinoamérica.

Noticias: ¿Se siente joven?

Bebe: Totalmente. Con más sabiduría que cuando era joven. Te puedo decir que, aunque es una frase trillada, hoy estoy en el mejor momento de mi vida, por lejos. Atesoro y acumulo el pasado. Veo claramente el futuro y estoy en el presente.

Noticias: Dijo que este es un proyecto que le calza perfecto en este momento, a mitad de su vida

Bebe: No es que parte mi vida en dos, sino que es una buena metáfora para contar que es algo que me revitaliza. Aunque no sea rentable, me llena de felicidad. Di con la gente indicada, como CrowdFarming.Wine y Francisco Evangelista. No recuerdo haber trabajado con gente que no me caiga bien, no me lo bancaría.

Noticias: ¿Francisco se acercó a usted? ¿Cómo se enteró de que usted quería hacer su vino?

Bebe: Sí, por amigos en común, un día me llama, y ahí empezó la odisea. Iba a ser un malbec y al final también hicimos un pinot noir y le agregamos el rosé porque a mi mujer le encanta. Nos zarpamos e hicimos hasta un alta gama que es el Bandada, un gran reserva 2022.

Noticias: Está contento con el resultado, ¿pero no lo ve como un negocio?

Bebe: Por ahora no. Igual me lo tomo en serio, es una sociedad con Fran y espero que sea saludable. No arranqué esto pensando en fines comerciales, pero quedaron tan buenos que puede ser. Sobre todo el pinot noir, que la gente lo probó y se volvió loca. Es la vedette. Al principio pensé que solo lo iban a tomar mis amigos. Pero hoy incluso los están eligiendo personas que no me conocen.

Noticias: ¿Empezaron con el pinot?

Bebe: Empezamos por los tres vinos jóvenes: el malbec, el rosé y el sauvignon blanc, todos cosecha 2025. En ese proceso con Fran y Vicky Pons, que es la enóloga, les comento que necesito hacer un pinot noir, que soy fanático.

Noticias: ¿Su relación con el vino de dónde viene, del Wine Rock?

Bebe: Estaba relacionado a este mundo porque producíamos el wine rock con la bodega Monteviejo y Marcelo Pelleriti. Allí ya estaba en contacto con la unión entre vino y rock, sí. Era ir a la bodega, pasar una tarde probando vino y con shows increíbles, escuchando a Los Enanitos, para 2000 o 30000 personas. El escenario estaba en mitad de los viñedos. Además, tenía buena relación con Alejandro Vigil. El vino no me era extraño, pero tampoco soy un especialista. A mi mujer le gusta.

Noticias: Es una wine lover…

Bebe: Sí. También vamos a los viñedos. Me encanta unir la gastronomía con los vinos en su lugar de origen, me apasiona. El maridaje, aprender, comer, el clima de Mendoza, voy mínimo dos veces por año.

Noticias: Las canciones cuentan historias, ¿los vinos también?

Bebe: Las canciones no solo cuentan historias desde sus letras, hay algunas que son historias, otras por la historia que vos te haces en tu cabeza. En el vino, tenés la explicación técnica; de dónde viene, a qué huele, a qué sabe, y las mil historias de quienes lo toman. Entonces, el vino te hace contar historias. Le sumas cuando estuviste en Mendoza, cuando probaste otro que te hizo acordar. Una copa de vino me dispara mil historias.

Noticias: ¿Cuáles cuentan sus vinos?, desde este punto de vista que dice o ¿qué cuenta usted con ellos?

Bebe: A mí me disparan bandas, abro un rosé, y me dispara Franco Antonio Solis. Me pongo a hacer el asado. Abro otro y me viene Calamaro, Babasónicos, Fito con el pinot. Ya está la carne y me abro el malbec y te pongo Los Piojos, La Renga, Los Redondos. Musicalizo mi momento según el vino que estoy tomando. El vino me maneja el estado de ánimo. O el estado de ánimo define qué vino abro.

Noticias: El huevo o la gallina

Bebe: Exacto, pero de una u otra forma está muy ligado. También ambos universos están relacionados con el disfrute y la creación. Van de la mano. El rock argentino tiene muchas canciones dedicadas al vino. El vino y la música implican un proceso de creación largo. Ninguna canción ni ningún vino le gusta a todo el mundo, es muy subjetiva la opinión de vinos y de música. Hay mucha libertad de opinión artística y expresiva. Después están los números: vinos y canciones que se venden más, pero eso no significa que sean mejores, esta todo en el gusto personal

Noticias: Usted no es de imponer nada

Bebe: De vinos estoy aprendiendo, así que no. En música, pese a mi experiencia y trayectoria, una de las bases como comunicador es que mis gustos no estaban por encima de mi trabajo: estoy convencido de que mis gustos no tienen que influenciar ni definir nada. No hay música mala, hay música que te gusta y música que no.

Noticias: ¿Es una moda que los famosos tengan sus vinos?

Bebe: Yo llegué tarde a la moda porque los músicos ya lo tienen, desde Las Pelotas -que recién estuvo German viendo mi vino- a Catupecu, todos lo tienen, algunos hace 10 años.

Noticias: ¿Qué siente ahora que tiene su propio Pinot Noir?

Bebe: Lo que siento, de los cinco vinos -como tengo una cava en casa y me gusta tener vino- es que desde que salieron hace solo pedí que me manden Bebe vinos, estoy orgulloso.

Noticias: ¿Le gusta estar del otro lado de la comunicación hoy?, ¿en vez de ser el periodista ser el entrevistado?

Bebe: Sigo siendo comunicador, hago streamings, cosas para Disney, para Colombia, sin el ritmo furibundo de la tele. Conduje el Quilmes Rock y sigo teniendo mis momentos de comunicador, pero más espaciados y selectos. Me gusta estar de los dos lados, pero toda la vida prefiero preguntar a que me pregunten. Mega tiene 25 años de historia, está cuarta en las mediciones, el programa está muy fuerte, el rock argentino está en un momento altísimo.

Noticias: ¿Cada botella la pensó como una canción?

Bebe: Una es una balada, otra es pop rock. Y Heavy metal que sería el Bandada.

Por Carolina Cerimedo.

