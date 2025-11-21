El video con las frases que más repite la China Suárez a lo largo de sus relaciones

La cuenta de Instagram @bynereaok publicó un video que se volvió viral: un compilado de declaraciones de Eugenia "La China" Suárez sobre sus parejas a lo largo de los años. Las imágenes abarcan distintas etapas de su vida pública y exponen un hilo común en su modo de narrar los vínculos. Los nombres cambian —Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña, Rusher King y, ahora, Mauro Icardi— pero las frases y las sensaciones que ella describe se repiten casi calcadas.

Con Nicolás Cabré, Suárez recuerda: “Lo conocí y dije: es el papá de mis hijos”. Fue la primera formulación categórica que después volvería a aparecer en otras relaciones.

Al hablar de Benjamín Vicuña, la actriz insistía en que él y Pampita “estaban separados”, la frase que más repite y que funciona como su defensa habitual frente a la fama de “robamaridos” que la persiguió en varios escándalos mediáticos. También enumeraba virtudes: “Benjamín es maravilloso como ser humano, buen hijo, buen amigo”. Y tras el caos mediático derivado de esa relación, afirmaba: “Lo que rescato de toda esta exposición y este lío es que el amor siempre gana”.

Años más tarde, con el trapero Rusher King, ocho años menor, volvieron las coincidencias. “No quería saber nada con enamorarme, pero lo conocí y fue distinto a todo. No me había pasado nunca. Conexión medio inexplicable que ni yo me la puedo explicar”, decía. Ahí también repitió que él era “buen amigo, buen hijo”. Incluso remarcó algo que después volvería a decir de Icardi: “No sabía que era tan alto”. Sobre el comienzo del romance, contaba: “Me abrazó y pensé: por favor que no me suelte nunca más”.

En sus entrevistas más recientes, ya en pareja con Mauro Icardi, las coincidencias se intensifican. En charlas con Mario Pergolini y Moria Casán, Suárez volvió a usar expresiones idénticas a las de vínculos anteriores. Habló de “una conexión muy fuerte”, de que le pasó “algo que no puede explicar, es la primera vez que le pasa”, y otra vez destacó que él “estaba separado”, una fórmula defensiva que reaparece cada vez que enfrenta rumores de terceros en discordia. También repitió que “no quería saber nada”, tal como había dicho sobre Rusher King, y reaccionó de modo similar a quienes le pronosticaban un futuro juntos: “No sé por qué dicen eso”.

El video cierra con una frase sobre Icardi que condensa la intensidad con la que Suárez se expresa sobre cada pareja: “Es el mejor, deja la vara demasiado alta. Ojalá me muera al lado de él”.

En conjunto, el compilado deja ver un mismo pulso emocional: frases rotundas, arranques que parecen únicos cada vez y giros sentimentales que se repiten casi calcados. Ese patrón, que ella presenta como excepcional, termina diluyendo el impacto y vuelve menos especial lo que intenta mostrar como irrepetible.