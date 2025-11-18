Lluvia de famosos en Buenos Aires: de Johnny Depp y Dua Lipa a Andrea Bocelli

Johnny Depp

Johnny Depp llegó a Buenos Aires para presentar Modigliani, Three Days in Montparnasse, su debut como director. Su amigo, el productor Corcho Rodríguez (marido de Verónica Lozano), lo llevó a vivir la pasión xeneize en La Bombonera, donde el público lo ovacionó.

El 12 de noviembre, en La Plata, fue declarado Visitante Ilustre y recibió la llave de la ciudad de manos del intendente Julio Alak. Emocionado, saludó desde el balcón municipal y dio una masterclass en el Coliseo Podestá. Buenos Aires y sus alrededores, una vez más, enamoran a Hollywood.

Dua Lipa

La superestrella británica-albanesa Dua Lipa abrió su gira latinoamericana con dos recitales sold out en el Estadio River Plate los días 7 y 8 de noviembre. La sorpresa llegó cuando versionó “Tu misterioso alguien” de Miranda! y “De música ligera” de Soda Stereo: el Monumental explotó de euforia y los videos ya son virales.

Entre show y show, la cantante recorrió Buenos Aires como turista más, paseando por La Boca y Palermo junto a su familia inseparable: sus padres y sus hermanos menores que siempre viajan con ella. Cerró su visita visitando el museo MALBA posando junto a un icónico retrato de Frida Kahlo.

.Oasis

Una reunión que parecía imposible durante décadas, pero ocurrió: Oasis volvió a tocar juntos y llegaron a River Plate los días 15 y 16 de noviembre.

Los hermanos Gallagher revivieron su magia ante 85.000 personas por noche en un show plagado de hits, uno atrás del otro. El público argentino cantó eufórico cada estribillo, desde “Wonderwall” hasta “Don’t Look Back in Anger”, convirtiendo el Monumental en una fiesta de nostalgia pura.

Y al igual que Johnny Depp y Dua Lipa, Noel Gallagher –fanático confeso del fútbol– no se privó de conocer La Bombonera durante su estadía en Buenos Aires.

Chris Martin

Chris Martin sorprendió al subir al escenario con Tini Stoessel durante su gira FUTTTURA el 3 de noviembre en Tecnópolis.

No fue algo improvisado: “We Pray” ya forma parte del último álbum de Coldplay, Moon Music, con la voz de Tini incluida en la versión oficial. Los dos, que mantienen una gran amistad, interpretaron ese tema y “Carne y Hueso” ante un público que terminó entre lágrimas y aplausos.

“Fue un sueño hecho realidad”, escribió Tini en Instagram, mientras Chris dedicó el momento a la “energía única de Argentina”. El cruce perfecto entre pop global y local.

Andrea Bocelli

Anoche, 17 de noviembre, Andrea Bocelli debutó en el Teatro Colón con un concierto íntimo que agotó en minutos. Acompañado por orquesta, su voz llenó el histórico salón con arias de ópera y clásicos como “Time to Say Goodbye”, emocionando hasta las lágrimas a un público elegante.

Hoy, 18 de noviembre, repite la magia en el Hipódromo de San Isidro, esta vez al aire libre y para miles. “Buenos Aires siempre me inspira”, expresó el tenor en su web oficial. Dos noches para recordar por qué su voz trasciende fronteras y eleva el alma de la ciudad.