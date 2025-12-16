Willie Carballo: “Soy un disfrutador de la vida”

“Estoy muy contento, muy…”, dice Willie Carballo respecto de su vida. No es para menos, se construyó una vida cinco estrellas. De chico era creativo y le gustaba mucho dibujar. Fantaseó con ser artista, pero con el tiempo comenzó a viajar y se le abrió un mundo de infinitas posibilidades. Entonces, creó una empresa de viajes de estudio de idiomas en el exterior. Una “idea loca” a fines de los sesenta. También fue pionero en la difusión y el desarrollo de centros de wellness y longevity. Desde 1979 representa a La Prairie, la renombrada clínica suiza, en Argentina, Uruguay y Latinoamérica. Además, colaboró con los primeros spas europeos: Champneys (UK), Evian (Francia) y Les Thermes Marins Monte-Carlo de la familia Grimaldi. Más tarde, con todo ese bagaje creó la plataforma Fine Hotels, Spas & Resorts of the World.

Noticias: ¿Qué características lo definen?

Willie Carballo: Qué pregunta. Inspirar confianza, soy una persona confiable y perseverante también. Disfruto de la vida, soy positivo y optimista siempre. Además, soy perfeccionista, detallista y tengo una dosis de obsesión. Trabajar con Inglaterra y Suiza te convierte en alguien obsesivo y perfeccionista y en querer hacer las cosas bien.

Noticias: ¿Cómo era el ambiente familiar en el que se crió?

Carballo: Un ambiente afable. Mis padres eran dos personajes positivos, con alegría de vivir, trabajadores, confiables, perseverantes. De ellos heredé esas características.

Noticias: ¿Qué quería ser de chico? ¿Qué le gustaba?

Carballo: Me atraía el dibujo, la creatividad. Dibujaba, no sé por qué no seguí, me encantaba dibujar. Pero empecé a trabajar muy joven con mi padre, que tenía una agencia de viajes, y me gustó ese negocio. El atractivo de los viajes entra en la sangre y no se va más. Ahí decidí que ese iba a ser mi camino.

Noticias: ¿Cómo comenzó?

Carballo: Primero trabajé con mi padre desde los 13 hasta los 23 años, cuando Inglaterra me dio una beca para estudiar inglés y marketing en Londres y ese fue el despertar de una creatividad impresionante. Me la dieron porque gané un concurso de cómo vender Gran Bretaña turísticamente sin haberla pisado nunca.

Noticias: Debe haber sido un antes y un después para usted.

Carballo: Absolutamente. Yo había hecho infinidad de viajes, mi madre también estaba ligada al turismo porque trabajaba en una compañía marítima, pero este viaje fue de un impacto diferente. Viví en la casa de un matrimonio británico encantador y, además, conviví con infinidad de culturas. Me hice íntimo amigo de un italiano con el cual seguimos viéndonos cuando voy a Europa, hemos festejado cincuenta años de amistad. Salí con una chica luxemburguesa, cuando para nosotros ni existía Luxemburgo. Me acuerdo que había once árabes en el colegio. Estoy hablando de 1969. El mundo ha cambiado muchísimo.

Noticias: Esa fue la génesis de su primer emprendimiento.

Carballo: Sí, traje la idea de mandar chicos a estudiar afuera, algo parecido a lo que había hecho yo. Creía que era algo muy interesante para la juventud, para romper la burbuja de la General Paz. Así fundé mi empresa European School Consultant, en 1969, para promover viajes de convivencia en casa de familia y estudio de idioma inglés. Era una idea loca en aquel momento. Después se diversificó, se replicó en Suiza con idiomas y esquí, se incluyeron otros estudios, como marketing y negocios, y otros deportes durante los veranos europeos. Lo desarrollamos también en toda Latinoamérica. Para mí lo más importante no eran los idiomas, sino la convivencia con otras culturas. Esta empresa sigue vigente actualmente y es la base de todo lo que hice desde el ’69 hasta hoy.

Noticias: ¿Cómo llegó a La Prairie en 1979 y cómo se convirtió en su representante para Argentina, Uruguay y Latinoamérica?

Carballo: Yo representaba colegios privados suizos y el director de uno de estos colegios, para señoritas, me dijo que tenía un amigo que tenía una clínica médica, que quería conocerme para ver si podía ayudarlos a difundirla en Latinoamérica. Entonces, fui a un almuerzo con el director de La Prairie y me hicieron la propuesta. Yo no quería saber nada porque no era médico y no me parecía ético. Después de esa reunión en Ginebra me fui a París, donde vivían mi hermano mayor y su esposa francesa. Ella conocía al padre de Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, y nos fuimos al campo de este señor a pasar el fin de semana. Allí, en un almuerzo, delante de todos, mi hermano contó que La Prairie me había hecho esta propuesta y que yo no quería aceptar. Se hizo un silencio tremendo, todos me miraban como personaje raro. Yo no sabía qué era esta clínica ni que era la clínica de los famosos en ese momento, y sigue siéndolo. El viejo Junot, en medio de ese silencio, me dijo: “Willie, me parece que es una decisión para repensarla”. Volví a Argentina, le conté a un amigo médico de papá lo que me pasaba y él me dio la solución. Me dijo que le propusiera a los suizos que contrataran a un médico para todo lo que fuera temas médicos y a mí para la parte de marketing y difusión. Lo propuse, lo aceptaron y así empezó mi participación en La Prairie, que sigue actualmente; llevamos 46 años trabajando juntos.

Noticias: ¿Por qué es tan reconocida La Prairie? ¿Cuál es su valor real?

Carballo: Ellos fueron los pioneros. En 1931 La Prairie comenzó con los tratamientos de longevidad, una palabra que está de moda en el mundo actualmente. Y hoy siguen siendo únicos por infinidad de factores. Están en Suiza y eso garantiza seriedad, confianza, ganas de hacer las cosas bien. Tienen tratamientos únicos de rehabilitación y de mejoramiento de la calidad de vida, una actualización permanente en temas científicos y tecnológicos, y cincuenta consultorios externos para distintas especialidades médicas. No hay otro lugar así en el mundo. Sólo hay algunos que intentan ser similares.

Noticias: Recién hablaba de longevidad.

Carballo: Sí, un tema con el que te ametrallan en todos lados. Para mí la clave o lo importante de la longevidad no es llegar a tener más años, sino cómo llegás, llegar mejor. En ese sentido, La Prairie te da mejor calidad de vida y eso es lo que tenemos que buscar.

Noticias: ¿Cómo se lleva usted con la edad y el paso del tiempo?

Carballo: Muy bien. Practico dos veces por semana 18 hoyos de golf caminando y trabajo como si tuviera 40 años. Soy sano, como de todo, mi hobby es la cocina, amo comer, mi copita de vino con una buena comida es infaltable, amo el chocolate. Soy un disfrutador de la vida, acabo de volver de un viaje de un mes por La Prairie, Londres, Cerdeña, Sicilia, los templos de Agrigento.

Noticias: ¿Qué consejos básicos daría para tener una buena calidad de vida?

Carballo: Lo primero es estar sano. Después, disfrutar de la vida, estar en contacto con la naturaleza, no necesitás viajar a África, podés hacerlo en la plaza más cerca de tu casa. Tener buenos afectos, familia, buenos amigos, rodearte de gente positiva. Hacer actividad física y que sea placentera, no necesitás matarte todos los días en el gimnasio, podés caminar, por ejemplo. Salir del automatismo, muchas veces estamos en piloto automático, tomar más conciencia de todo lo que hacemos. Por ejemplo, saborear un café, una copa de vino, una comida. Tener un hobby, el que fuere. Tratar de dormir mejor, es muy importante. Comer sano y ser feliz con lo que se come.

Noticias: ¿Cómo es su mundo afectivo?

Carballo: Estoy casado hace 33 años, tengo dos hijos del corazón y cuatro nietos del corazón, y muy buenos amigos e incluso amigos que vienen desde mi juventud. Una de las cosas importantes de la vida es tener buenos afectos.

Noticias: ¿Cuál es su concepto del lujo hoy?

Carballo: Años atrás parte del lujo era tener tiempo libre y saber utilizarlo. Lo que yo llamo ocio inteligente. Yo le agregaría algo que siempre pensé, pero que hoy está mucho más vivo. Poder disfrutar del ocio estando sano. La mayor riqueza que uno puede tener es la salud.

Noticias: ¿Qué es Fine Hotels, Spas & Resorts?

Carballo: Una plataforma de difusión de marcas de lujo. Hoteles, resorts, spas, centros de wellness, relojes, automóviles, champanes, tequilas mexicanos. Es la resultante de mi trabajo con los colegios y con los temas de wellness y longevity en La Prairie y en los centros de salud donde colaboré en su difusión y desarrollo. Por ejemplo, las termas marinas de Montecarlo de la familia Grimaldi, que fue el primer centro famoso de talasoterapia.

Noticias: ¿Un sueño, algo pendiente?

Carballo: Me están insistiendo para que haga un libro. Puede ser interesante y divertido. Lo estoy evaluando.