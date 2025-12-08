Marcelo González: “La cultura es una inversión”

Locuaz – habla a la velocidad de la luz- y sin embargo, piensa lo que dice y dice lo que siente. Se percibe una emoción genuina mientras entrama los hilos de sus frases. Marcelo González es gestor artístico y cultural, con más de 20 años dedicados a dirigir empresas vinculadas a la comunicación y el entretenimiento. Desarrolla y promueve constantes acciones culturales, educativas y solidarias. Es fundador de Plan Divino, productora artística, en sociedad con Abel Pintos y también propietario del Teatro Tronador de Mar del Plata. Además de dirigir la producción general de Pintos, es productor de Cyrano – obra protagonizada por el Puma Goity con más de 30 artistas en escena - en gira por todo el país. “En el negocio del espectáculo estoy desde 1985, cuando hice mi primer concierto, en Avellaneda, con Los Abuelos de la Nada a beneficio de LALCEC. Yo venía de vender en un colectivo, de vender tarjetas de LALCEC y de vender arriba de un colectivo. Empecé organizando fiestas, las famosas fiestas del reencuentro y viajes de egresados… pero yo no podía viajar”.

Noticias: ¿Por qué?

Marcelo González: Soy huérfano, me criaron mis abuelos, era menor… fue un proceso complicado. Mis padres murieron en un accidente de autos cuando tenía 7 años. Tengo un hermano con el que me reencontré a los 18. Pero estas cosas fortalecen. Un día conocí al hermano de Sergio Denis – Carlos Hoffman- que me presentó a Tito Lectoure y organizamos la Fiesta de la Nieve. Y con 18 años fui a conocer Bariloche. Conocí San Martín de los Andes y ahí se me ocurrió comprar dos señales de cable, una en Quilmes y otra en Lomas de Zamora. Con comerciantes grandes e importantes de zona sur armé dos canales de cable y se los vendí al Grupo Clarín un par de años después. Conocí a Héctor Cavallero, dueño de una productora, y trabajamos muy bien. Trajimos a Michael Jackson -corría 1993-, a Luis Miguel, a Luciano Pavarotti, “El beso de la mujer araña”…

Noticias: También hizo eventos deportivos…

González: Sí. Festivales con estrellas del fútbol, despedidas de jugadores, en Independiente, Rosario Central, Lanús, la Selección Argentina… Y para el 2000, cuando se caía el país, tenía en paralelo un vínculo con Pont Lezica y Bernardo Neustadt y había armado una cadena de radios. Empecé con Millennium. Hoy tengo AM 950 que pasó a ser parte de CNN, señal de Noticias.

Noticias: Lo vuelvo a llevar a sus 7 años, porque hay un hiato hasta sus 18. ¿Cómo vivió su infancia y adolescencia?

González: Fue un drama. No quiero dar lástima; tal vez mi historia sirva porque fui resiliente… A los 7 vendía Tita y Rhodesia arriba del colectivo 95; el compromiso con mi abuelo era hacerlo en una sola línea, pero mi condición era no volver a casa hasta no vender toda la caja. En Avellaneda había un circuito del Hipódromo de La Plata donde se jugaba por pantallas. Allí paraba el 95 y había un gordo que vendía la revista de turf Azul Palermo. Nos saludábamos, para el día del niño me regaló golosinas y un día le pregunté si yo también podía vender golosinas ahí. Me dijo que sí, mi abuelo lo conoció… Poco después me di cuenta de que la gente que le compraba la revista jugaba y la dejaba… y el gordo la volvía a vender mmm…Entonces me animé a pedirle que me presentara al dueño del local de juego para que me dejara limpiar y recoger las revistas, para empaquetarlas y venderlas como papel viejo. Así tenía venta de galletitas, golosinas, papel y limpiaba.

Noticias: ¿Y al colegio no iba?

González: Siempre fui. Nunca falte. Iba a la mañana, fui abanderado. Terminé la secundaria, pero no fui a la universidad… con tanta calle, ya volaba.

Noticias: ¿Qué lo llevó a comprar el Teatro Tronador de Mar del Plata?

González: Fue en 2015. Inventé en Mar del Plata lo que llamé Espacio Perfil que luego fue Espacio Clarín. Creo que fue una genialidad. Para mí fue un antes y un después. Entendí cómo linkea la política con los medios, los actores, los deportistas… y en mi cabeza me recibí de canciller y de ladrón sin destino (ríe) Aprendí y comprendí que no iba a transformar nada, pero sí dejar una huella, un legado. Con 40 años y aunque tenía milanesas con puré para el resto de mi vida, era muy joven para retirarme. Entonces seguí con objetivos propios, siempre pensando en ser y no en parecer. Y pensé que comprar el Tronador a los hermanos Spadone era dejar mi legado. El teatro estaba detonado. Tardamos 5 años en hacerlo a nuevo y gasté 5 veces más. Pero le faltaba el corazón…

Noticias: Que sería la Escuela del Teatro Colón.

González: Exacto. Lo llamé a Daniel Scioli, que me contactó con Horacio Rodríguez Larreta y en ese momento entraba al Colón la directora María Victoria Alcaraz… les pareció una buena idea y fueron a ver el Tronador. Hoy la escuela gratuita tiene 8 años y más de 200 alumnos. Tengo allá una planta docente y otros que viajan desde Buenos Aires. Yo les doy alojamiento y comida, menos los sueldos. Mensualmente recibimos auditorías que chequean el funcionamiento de la escuela. Ya tenemos egresados. Varios en la Argentina, tres en Londres y uno en Suiza. Se dictan 11 carreras como arte escénico, danza contemporánea, ballet, diferentes instrumentos, dirección de orquesta… una gran responsabilidad, pero algo inédito porque nunca se había descentralizado el Teatro Colón. La cultura es una inversión. Un país sin cultura no tiene camino por delante.

Noticias: ¿Cómo le va con la obra Cyrano?

González: Este verano empecé a producirla con el puma Goity y nos va muy bien. Noté que la gente perdió un poco el hábito de ir al teatro, tal vez por desconocimiento. Entonces junto con el Ministerio de Educación, propuse armar escuelas abiertas para que los espectadores sepan, aprendan, con periodistas del rubro o estudien teatro. Estas escuelas funcionan también en el Tronador.

Noticias: ¿Cómo llega Plan divino?

González: Le puse ese nombre porque el hijo de Abel (Pintos) y el mío nacieron ese mismo día y a la misma hora. Me pareció mágico. Mi hijo León cumplió 12 y Agustín, el de Abel, 5. Nunca me casé, quiero aclararlo. Tengo una hija ingeniera que vive en Berlín, María Paz (26). Conocí a Abel porque su manager, Jorge, había sido compañero mío de la primaria.

Noticias: Con Abel también tiene campos.

González: Tenemos dos. Uno se llama La Matera, es un emprendimiento agroecológico con nueces pecan en Mercedes, con huella de carbono cero y una escuela de artes y oficios para chicos de escuelas rurales. El otro está en Mendoza, con cultivos de pistachos y el mismo objetivo. Hicimos convenio con la UBA y los tractores John Deere para darles clases a los jóvenes que asisten tres veces por semana.

Noticias: ¿Le interesa también la sustentabilidad?

González: Siempre me importó. Y la problemática del medioambiente estuvo siempre en mi cabeza. En los conciertos generamos conciencia con el tema agua y plásticos. Porque con Abel tenemos una plataforma que se llama himnosargentinos.ar donde él grabó los himnos, contratamos a Felipe Pigna, hicimos convenios con la AFA… A través de la música llegamos a los temas ecológicos…

Noticias: ¿A veces no trabaja?

González: (Sonríe) Tengo más de 300 empleados, estructuras importantes… pero me gusta cocinar, leer, escribir, disfruto mucho a mi hijo León. Vengo de un lugar que no fue cómodo y los avatares me hacen hoy disfrutar lo que tengo. Soy un agradecido, un bendecido a quien el trabajo dignificó. El trabajo hoy es mi lugar de descanso. Mis dos herramientas son la pasión y la emoción. La vida me fue enseñando -porque eso no vino de fábrica- a tener un freno de mano en la cabeza y decir esto no.

Noticias: Dada su trayectoria, atravesó varios gobiernos. ¿Cómo están hoy sus negocios en la era Javier Milei?

González: No nos va mal. Pero me ocupa la educación y la cultura y estoy atento a lo que se haga en este aspecto. Porque las cuestiones económicas van y vienen; lo sé por intuición y haberlo vivido… La recesión económica sacude el bolsillo, hay mucho de todo, demasiada oferta y alto riesgo para todos, espectadores y gestores culturales. Siento que tiene que venir un proceso de reacomodamiento en el corto plazo. Se mira a la Argentina, lo cual me motiva y poder cerrar convenios con empresas extranjeras es interesante. Acabo de hacerlo con Mojo Rental, una compañía global, líder en infraestructura para eventos. Tengo la representación de UK en Argentina. Entiendo bien lo que nos pasa, pero trabajar por la educación y la cultura es una prioridad. Ojalá se entienda.