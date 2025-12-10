La polémica entre Rial, Pergolini y Araceli González por el subsidio a la luz

El reciente cruce mediático entre Jorge Rial, Mario Pergolini y Araceli González se encendió con fuerza tras un episodio emitido en el programa Otro Día Perdido. Durante la emisión, González relató una acusación anterior de Rial: “Un día Rial dijo que yo no pagaba la luz”.

El conductor de televisión, visiblemente incómodo, recordó que en ese momento también había acusado públicamente a Pergolini. La confesión de la actriz generó revuelo y provocó una reacción inmediata por parte del ganador reciente del premio Martín Fierro.

Rial no se quedó callado. En su cuenta de X salió al cruce: “Mienten. No era que no pagaban la luz. Que tenían subsidio. Un beneficio al que muchos renunciaron. Ellos no. No se hagan las víctimas.”

Con ese tuit, el periodista intentó desestimar la versión de la actriz, afirmando que tanto ella como Pergolini habían recibido un subsidio eléctrico —contrario a lo que él había declarado años atrás— y acusándolos de victimizarse.

El intercambio abrió una grieta mediática con varios matices: por un lado, expuso un antiguo cruce entre figuras del espectáculo que vuelve al centro del debate; por otro, puso en escena una discusión sobre privilegios, subsidios y percepción pública en un contexto sensible. Más allá de lo estrictamente personal, la polémica alimenta la discusión sobre la transparencia en el uso de subsidios estatales y sobre quiénes acceden a ellos.

Aunque por ahora ni Pergolini ni González respondieron públicamente al post de Rial, la repercusión en redes ya comenzó a sentirse. Lo que parecía ser una anécdota quedó expuesta bajo los reflectores, y ahora muchos esperan un nuevo capítulo de esta disputa para conocer qué versión ganará la pulseada mediática.