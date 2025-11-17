Beto Casella recordó la salida de Tamara Pettinato de su programa: "Estoy tranquilo, se fue sola"

La salida de Tamara Pettinato de Bendita TV siempre generó versiones cruzadas. Ahora, Beto Casella volvió sobre aquel episodio y explicó cómo vivió el momento en que estalló el video filtrado en el que la panelista aparecía en el sillón presidencial junto a Alberto Fernández, en plena cuarentena estricta. Aquella imagen se viralizó en cuestión de minutos y desencadenó una tormenta que también lo alcanzó a él.

Según relató Casella, el impacto fue inmediato: recibió una avalancha de mensajes que exigían que echara a Pettinato del programa. “Me puteaban para que la sacara ya mismo”, contó. Pero, en paralelo, otra parte del público le pedía exactamente lo contrario: que no la dejara sola “en un momento tan delicado”, justamente porque la panelista atravesaba un fuerte escrutinio mediático y emocional.

Ese tironeo lo dejó en una situación límite. Casella reconoció que atravesó una crisis interna y que evaluó qué decisión tomar sin dejarse arrastrar por las presiones de las redes. Pero finalmente, dijo, no hizo falta intervenir: “Estoy tranquilo, se fue sola”. Pettinato decidió dar un paso al costado por iniciativa propia y el conductor asegura que ese cierre fue, dentro de todo, el más ordenado posible en medio del escándalo.

El episodio volvió a cobrar relevancia hace pocas semanas, cuando Alberto Fernández, en una entrevista con Tomás Rebord, dio su propia explicación sobre el video. Contó que aquella grabación —que mostraba a Pettinato en el sillón presidencial— había sido pensada como un guiño para Ernesto Tenembaum, después de una crítica que él consideraba injusta. Según el expresidente, “pobre Ernesto no lo recibió” porque “Tamara nunca dijo lo que yo le pedía que dijera”, y el gesto terminó convertido en un escándalo público.

Para Casella, el tema ya quedó atrás, pero aún funciona como ejemplo de cómo una polémica externa puede interferir en la dinámica interna de un programa y exponer al máximo la tensión entre audiencias divididas, redes sociales y televisión en vivo.