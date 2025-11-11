Sigue el furor por los videos de Dua Lipa en la Bombonera

La visita de Dua Lipa a La Bombonera se convirtió en uno de los momentos más comentados de su paso por Buenos Aires. En plena escala latinoamericana de su Radical Optimism Tour 2025, la estrella pop aceptó la invitación de Boca Juniors y vivió el Superclásico desde un palco de la Bombonera, donde también se fotografió con Juan Román Riquelme. “Me encanta la energía, es perfecta la gente”, dijo después del partido, fascinada por la intensidad del estadio xeneize.

La imagen se viralizó: con la camiseta de la selección argentina para su entrada al estadio, videos la retrataron conversando con hinchas y celebrando la victoria xeneize por 2-0, gracias a goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Los momentos captados en video —la ovación del público, el color de la hinchada y su entusiasmo— generaron una avalancha de posteos en redes sociales, memes y miles de reacciones.

Para Boca, su presencia fue un golpe de difusión internacional. Riquelme, en persona, la recibió y le entregó una camiseta con su nombre y el número 10, en plena disputa del Superclásico. Mientras tanto, en las redes del club rival no tardaron en aparecer rumores y una foto suya con la camiseta de River tras su show en dicho estadio, lo que sirvió para alimentar la curiosidad sobre su preferencia futbolera.

El impacto mediático de Dua Lipa en La Bombonera va más allá de una mera aparición: es la conjunción de pop, fútbol y espectáculo. Hoy, sus gestos, sus fotos y sus elogios a la hinchada siguen generando conversación. Y mientras ella continúa su gira por Sudamérica, en Buenos Aires ya dejaron una postal imborrable: la estrella global en el templo del fútbol argentino.