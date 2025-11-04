El reloj Tiffany de 22 mil dólares que se volvió viral por Messi

Un video casual tras un partido de pádel en Miami convirtió a Antonela Roccuzzo en tendencia y reveló un detalle que llamó la atención mundial: el reloj Tiffany & Co. que llevaba puesto cuesta 22.000 dólares. La escena ocurrió el fin de semana, cuando Antonela salía de una cancha acompañada por amigas. Allí fue abordada por Ziv Tamir, influencer conocido como “el chico de los relojes”, que suele entrevistar a celebridades como Jennifer Lopez y Emma Stone sobre sus accesorios.

Tamir no la reconoció y, luego de elogiar el reloj, le preguntó cuál era su trabajo. Antonela mantuvo un perfil bajo, respondió con calma y siguió su camino. El video, grabado en inglés y viral en TikTok e Instagram, generó miles de comentarios. Muchos remarcaron la ironía de que el influencer no supiera quién era la esposa de Lionel Messi, uno de los deportistas más famosos del mundo, con una fortuna cercana a los mil millones de dólares. Otros cuestionaron a Tamir por filmar sin pedir permiso.

El reloj, sin embargo, fue el verdadero protagonista. Se trata de un modelo Tiffany & Co. en oro amarillo de 18 quilates, con diamantes incrustados, esfera de nácar y correa de piel de cocodrilo azul. Funciona con movimiento solar suizo y es un diseño unisex. Su valor ronda los 22.000 dólares, según fuentes del mercado de lujo, considerando impuestos y posibles personalizaciones. Tras el viral, las búsquedas de “reloj Antonela Roccuzzo” se dispararon.

Antonela, dueña de la marca de ropa Olli y conocida por su perfil reservado, no comentó públicamente el episodio. Como suele ocurrir, la conexión con Messi amplificó todo: cada republicación del video la mencionó como figura del entorno del capitán del Inter Miami y líder de la Selección Argentina. La pareja Roccuzzo-Messi mantiene una imagen alejada de escándalos y asociada a la vida familiar y al alto nivel de consumo. Esta vez, no fue una cancha ni un premio lo que captó la atención, sino un accesorio que muchos quisieron identificar y pocos pueden pagar.