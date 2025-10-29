La euforia de Alex Caniggia por el resultado de las elecciones

Tras el resultado de las elecciones legislativas, Alex Caniggia reapareció en redes para festejar la victoria libertaria con un tono desafiante y confrontativo. El hijo de Claudio “Pájaro” Caniggia y Mariana Nannis, conocido por sus intervenciones mediáticas polémicas, publicó videos en los que celebró el resultado insultando y ridiculizando a quienes no querían el triunfo de Javier Milei.

Con un estilo que mezcla provocación y rimas —recurso que ya había utilizado en otras disputas públicas, como en su cruce con L-Gante— Caniggia apuntó directamente contra el kirchnerismo y sus votantes. “Parece que la gente aprendió a votar. Vamos, ‘Peluca’, de meterle para adelante sin dudar”, escribió en una de sus publicaciones. Y agregó: “Y vos ‘kuka’ polentero, ya sé que lo que digo no te va a gustar y ponete a laburar”.

El influencer también acompañó sus mensajes con gestos exacerbados y un tono de burla que generó fuertes reacciones en redes. Sus publicaciones se viralizaron rápidamente, con comentarios que oscilaron entre el apoyo y el repudio.

La participación de Caniggia se suma a un fenómeno creciente: figuras del espectáculo y del mundo digital que intervienen en el debate político con formatos propios de las redes, sin matices y con alto contenido confrontativo. En su caso, la celebración buscó impactar más desde la provocación que desde un análisis político.

El episodio volvió a instalar su figura en la agenda mediática post electoral y mostró, una vez más, cómo ciertos actores del entretenimiento aprovechan el clima político para reforzar su presencia pública, aun a costa de tensar el clima social.