Qué dijo Nancy Pazos sobre el incidente aéreo que se hizo viral

El video de Nancy Pazos en un avión se volvió viral luego de que en redes sociales y en el programa LAM circulara la versión de que la periodista habría intentado pasar de clase turista a primera. Las imágenes, registradas por otro pasajero, fueron difundidas con tono irónico y rápidamente se multiplicaron los comentarios sobre la actitud de la conductora.

Sin embargo, fue la propia Pazos quien salió a aclarar la situación y desmentir la versión difundida. A través de su cuenta de X (antes Twitter), respondió a un mensaje del tuitero Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff), uno de los usuarios que había comentado el video. “Mentira. Solo pedí si mi novio que mide 1,96 podía pasarse —como se pasó— al asiento de emergencia. El pedido fue correspondido. Y yo viajé en mi asiento de turista y él en el de emergencia. Gracias por interesarse tanto en mi vida. Pero hagan periodismo”, escribió la periodista, citando al propio Álzaga Unzué al final de su mensaje.

El descargo buscó poner fin a la especulación que había alimentado la televisión y los portales de espectáculos. Desde LAM habían mostrado el video y debatido al respecto, pero la aclaración de Pazos cambió el tono de la conversación en redes: varios usuarios destacaron su respuesta directa y su crítica al modo en que se había tratado el tema.

No es la primera vez que Nancy Pazos enfrenta rumores o titulares que cuestionan su conducta. En esta ocasión, su réplica buscó dejar en evidencia lo que considera un exceso de exposición sobre su vida privada y un ejemplo más de cómo una escena cotidiana puede ser amplificada hasta volverse un escándalo viral.