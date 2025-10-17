Nico Vázquez se convirtió en tendencia y meme por su desmentida paternidad

La red social X se convirtió en escenario de humor y especulaciones tras los rumores sobre una supuesta paternidad de Nico Vázquez con Dai Fernández, que desataron una oleada de memes y comentarios irónicos. En la plataforma circularon ediciones que lo mostraban en situaciones cómicas, frases burlonas sobre su vida amorosa y comparaciones con su reciente separación de Gimena Accardi, reflejando el ingenio y la velocidad con la que las redes transforman un rumor en tendencia.

El revuelo comenzó por las versiones de un supuesto embarazo de Fernández, alimentadas por comentarios que circularon en los últimos días. Sin embargo, el actor decidió poner fin a las conjeturas con una desmentida tajante. En un mensaje publicado en sus redes sociales, expresó su enojo: “No puedo creer que tenga que decir esto, pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA. Esto es un ejemplo más de clickbait, información falsa y engañosa. De esta manera confunden a la gente, y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho.” La declaración, cargada de indignación, buscó cerrar el debate y proteger su imagen frente a la viralización del rumor.

La polémica se produce en medio de su reciente separación de Accardi, tras 18 años de relación, y de su vínculo incipiente con Fernández, su compañera en la obra Rocky. Aunque Vázquez reconoció su relación con la actriz, tanto él como Fernández negaron los rumores de un embarazo, aclarando que no tendrían motivo para ocultar una noticia así.

Los memes y comentarios sobre el tema convirtieron la noticia en un entretenimiento colectivo. En pocas horas, el nombre de Nico Vázquez se volvió tendencia y las redes se llenaron de chistes, referencias a su vida sentimental y bromas sobre los rumores, transformando la desmentida en parte del propio fenómeno viral.