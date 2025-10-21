Video: la increíble imitación que Ariel Tarico hizo de Milei

Hace pocos días, en su paso por Splendid AM 990, Ariel Tarico volvió a mostrar por qué es uno de los imitadores políticos más destacados del país. En su reciente interpretación de Javier Milei, el humorista captó con precisión los gestos, muletillas y tics más característicos del Presidente, generando risas tanto en el estudio como en las redes.

Durante la imitación, Tarico hizo especial énfasis en el gesto de manos que Milei popularizó este mes y que se volvió viral: una especie de movimiento ascendente que, según bromeó, “es como que toca un arpa imaginaria”. También reprodujo su habitual “o sea, digamos” y los movimientos rápidos de ojos, logrando una parodia exacta de su forma de hablar y de su expresividad.

En uno de los pasajes más celebrados, ironizó sobre el mameluco con el logo de YPF que el mandatario suele usar en sus transmisiones, y remató entre risas que “sirve para jugar con Conan, Murray, Robert y Lucas”. El guiño al universo doméstico de Milei, tan presente en su imagen pública, reforzó el costado humorístico de la escena y conectó con una audiencia que sigue de cerca cada gesto del Presidente.

La imitación cerró con una frase que mezcló ternura y sátira: “Son mis perritos amados y a veces tienen más sensibilidad que los humanos”. Con su habitual capacidad para captar matices, Tarico ofreció una parodia que osciló entre lo político y lo humano, retratando con humor el costado más excéntrico del mandatario.

A lo largo de su carrera, Ariel Tarico se consolidó como una de las voces más reconocibles del humor argentino. Su talento para reproducir tonos, gestos y ritmos de habla lo convirtió en un referente del género, con imitaciones memorables de figuras como Sergio Massa, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y periodistas como Alejandro Fantino y Luis Majul. Incluso ha parodiado a Mirtha Legrand, mostrando un rango que combina observación y humor en partes iguales.