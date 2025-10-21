Las redes destrozan a Mauro Icardi por subir una foto con su mamá en la boda con Wanda Nara

En el Día de la Madre, Mauro Icardi compartió una publicación que encendió la polémica. El futbolista del Galatasaray subió una foto a Instagram para saludar a su madre, Analía Rivero, acompañada del mensaje “Feliz día, mamá” con un corazón y una flor. Sin embargo, el detalle que desató la reacción de miles de usuarios fue que la imagen correspondía al día de su boda con Wanda Nara, celebrada en 2014.

El gesto, que en apariencia buscaba homenajear a su madre, fue interpretado en redes sociales como una provocación o, al menos, una torpeza. En cuestión de horas, el nombre de Icardi se convirtió en tendencia y las críticas se multiplicaron. Algunos internautas ironizaron sobre su incapacidad para “soltar” a Wanda, mientras otros cuestionaron directamente su equilibrio emocional.

Desde portales desde espectáculos, circuló rápidamente la foto que muestra al delantero sonriente, vestido de traje, junto a su madre en plena ceremonia. Para algunos, se trató simplemente de una elección azarosa, una imagen disponible en sus archivos personales; para otros, fue una manera velada de volver a poner en escena a su exesposa, con quien mantiene una historia pública llena de idas y vueltas.

En X, la usuaria @_12magda escribió con sarcasmo: “Subía una foto del día de su casamiento con Wanda jajajajajaja. Como te estaría costando soltar, Maurito”. En la misma línea, @lUn0oxX fue más tajante: “Mauro Icardi es un psicópata narcisista, lo demuestra siempre porque pone justo una foto de su casamiento con Wanda Nara cuando está con la China Suárez. Es un provocador. ¿Acaso no tiene una foto de su mamá cuando era chico?”.

El episodio tomó mayor repercusión por el contexto actual: Icardi mantiene una relación con Eugenia “la China” Suárez, la actriz con la que protagonizó el mediático “WandaGate”. La coincidencia temporal entre la publicación y su nuevo vínculo sentimental fue suficiente para que el gesto se leyera como una provocación o una muestra de fijación.