Emilia Clarke, la Daenerys de Game of Thrones, de visita en las Cataratas

La “Madre de los Dragones” cambió los reinos ficticios de Westeros por la selva misionera. Emilia Clarke, protagonista de Game of Thrones, compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos desde las Cataratas del Iguazú, donde se la ve sonriente, relajada y maravillada ante la fuerza de la naturaleza. “Por fin... Y finalmente. Unas vacaciones para ser documentadas”escribió junto a un video donde se la ve observando las maravillas de nuestro país.

La visita de Clarke generó furor entre los fanáticos locales, que no tardaron en reconocerla y multiplicar las imágenes en redes. Según trascendió, la actriz viajó acompañada de amigos y eligió alojarse en un complejo ecológico de la zona, combinando caminatas, gastronomía regional y avistaje de aves. Su paso por Argentina forma parte de unas vacaciones que también incluyeron una breve estadía en Buenos Aires, donde fue vista en cafés de Palermo.

Lejos del perfil reservado que suele mantener, Clarke se mostró cercana y espontánea, compartiendo detalles del recorrido y posando con turistas argentinos. En las redes, sus seguidores celebraron el gesto: “Daenerys en las Cataratas, quién lo hubiera imaginado”, escribió un usuario.

A sus 38 años, la actriz continúa siendo una de las figuras más queridas de la televisión mundial. Su presencia en el país despertó una ola de entusiasmo que combinó curiosidad turística, nostalgia por Game of Thrones y orgullo nacional ante la mirada internacional sobre uno de los destinos naturales más impactantes del mundo.