Javier Saiach, el primer argentino en llevar la alta costura al Ritz de Paris

El diseñador argentino Javier Saiach hizo historia al convertirse en el primer argentino con su propia vidriera en la Galerie du Ritz Paris, el exclusivo espacio de lujo del Hôtel Ritz, en la legendaria Place Vendôme, epicentro mundial de la alta costura.

Su colección, titulada “El vuelo inesperado”, despliega una propuesta que combina tradición artesanal y un lenguaje contemporáneo, con bordados en seda natural, calados tipo Richelieu, organzas, tules y crepes georgette.

“Tener mi propia vitrina en el Ritz, rodeado de diseñadores internacionales, es un antes y un después en mi carrera”, aseguró Saiach y agregó: “Es mostrar el arte detrás de cada prenda desde una mirada nueva.”

Cada prenda refleja la precisión, la sensibilidad y el oficio que definen su manera de entender la costura. Durante un año, las piezas permanecerán exhibidas y disponibles para la venta en la Galerie du Ritz Paris y su e-shop, consolidando un hito para la alta costura argentina en el corazón del lujo parisino.

La Galerie du Ritz Paris es un pasaje cubierto de boutiques de lujo dentro del icónico hotel, célebre por su historia y por haber albergado a figuras como Coco Chanel, Ernest Hemingway y Marcel Proust. Su ubicación, en la plaza que concentra a las casas de alta joyería y moda más prestigiosas del mundo, convierte esta presencia en un acontecimiento singular para la moda argentina.