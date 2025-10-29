Carla Pandolfi: “Nunca me imaginé haciendo otra cosa”

Al ver a Carla Pandolfi, el espectador atento podrá reflexionar en voz alta: “A esta actriz la tengo de algún lado”, y estará en lo cierto. Resultaría casi imposible no haberla visto en alguna película, serie, programa televisivo u obra teatral.

En el escenario ha compartido elenco con intérpretes como Luis Brandoni, Diego Peretti, Adrián Suar, Hugo Arana, Darío Grandinetti y Jorge Marrale. Fue dirigida por Javier Daulte, Juan José Campanella y Guillermo Francella, entre otros.

Tuvo un papel muy destacado en “La extorsión” y formó parte de “Violetta”, “Tierra incógnita”, “Un gallo para Esculapio”, “Los protectores” y “La mente del poder”.

Este año pudimos verla en “Envidiosa”, “En el barro” y en “Espartanos”. En teatro se destaca en “Mamá” y deslumbró en el unipersonal “Ana por la ventana”. En medio de tan intensa actividad, Pandolfi logra hacerse un recreo para tomar un café y dialogar con NOTICIAS, ocasión ideal para efectuar un repaso a sus más de veinte años de trayectoria.

Noticias: ¿Usted es de esas actrices que fantaseaba con subirse a un escenario desde que era niña ?

Carla Pandolfi: ¡Sí, soy esa! (se ríe) Vivía en un pueblo muy chiquito de Córdoba llamado Leones y empecé a hacer talleres de teatro ahí a los 8 o 9 años, después me fui a estudiar a Belleville, más adelante a Villa María y a Córdoba capital, donde hice la Licenciatura en Teatro, finalmente me vine para Buenos Aires con 21 años. Aún siendo muy joven ya tenía experiencia haciendo teatro independiente en Córdoba y también en algunas cositas de cine a nivel local. Ya afincada aquí empecé a desarrollar mi carrera televisiva.

Noticias: ¿Esta actualidad se parece a lo que usted soñaba de chica?

Pandolfi: Creo que de chica soñás idealizando todas las cosas, es justamente una fantasía de niño, pero siento que hay una parte que se parece a ese sueño porque estoy haciendo lo que me gusta. También hay otra faceta que tiene más que ver con las nuevas realidades con las que te vas encontrando a medida que desarrollás la profesión. Igual yo siempre me vi trabajando como actriz, nunca me imaginé haciendo otra cosa, hay algo de ese deseo tan arraigado en la mente que es el motor para que lo logres y el resultado de esa determinación es un poco lo que se está manifestando ahora. Mis viejos me preguntaban: “¿Vas a hacer teatro, y qué más?” (sonríe).

Noticias: ¿Estaban preocupados y buscaban un plan B?

Pandolfi: Sí, porque soy la única actriz de la familia. Mi papá es dueño de una radio FM, mi mamá es profesora de dibujo y nunca se desarrolló plenamente en el arte, ha trabajado con mi viejo, pero yo estaba muy determinada a ser actriz. En algún momento pensé en seguir Educación Física, lo que tiene que ver con la expresión y el movimiento del cuerpo me interesa, pero finalmente me mantuve en la mía.

Noticias: Al final el tema del cuerpo se manifestó por otro lado porque su marido es preparador físico, ¿no?

Pandolfi: ¡Claro! (Se ríe). Mi marido es profesor de Educación Física y preparador físico de básquet en San Lorenzo, se ve que de alguna manera atraje ese deseo. Entrena a las inferiores y también está de preparador físico en la UBA con el equipo femenino de handball. Es muy compañero, lo mismo que nuestros hijos. El mayor tenía dos años cuando empecé a hacer “Parque Lezama”, están acostumbrados a nuestros trabajos, todos nos acompañamos respetando las actividades de cada uno y eso está muy bueno.

Noticias: Nombró a sus hijos y es inevitable preguntarle por “Mamá”. Usted se subió cuando se fue Romina Gaetani, ¿cómo es entrar a una obra que ya tiene un recorrido previo?

Pandolfi: Me habían convocado desde el principio para ese papel, pero era imposible porque yo estaba filmando “En el barro”, no podía combinar audiovisual y teatro, esa carga horaria teniendo hijos chicos es incompatible. Pero cuando Romina se fue volvieron a llamarme y este año es muy tranquilo laboralmente, sobre todo en el audiovisual, estamos viviendo una situación donde no hay demasiados proyectos, así que me sumé. También hay algo de hacer comedia que me divierte un montón y salvo en “Envidiosa”, los últimos personajes que hice fueron todos más dramáticos. La comedia es un género que me encanta explorar y “Mamá” tiene un ritmo muy de sitcom, ya lo venía haciendo con “Inmaduros”, la obra que hice en el Nacional con Adrián Suar y Diego Peretti. Este año el vértigo que no generó el audiovisual se dio en el teatro.

Noticias: En un momento hacía dos obras a la vez, “Mamá”, y el unipersonal “Ana por la ventana”. ¿Cómo es salir de una obra y entrar en otra todo en una misma noche ?

Pandolfi: Me las arreglé bastante bien, los viernes hacía las dos obras, una a continuación de la otra en teatros distintos, ¡reconozco que era medio una locura! Hay algo de la energía que traés de la primera función, es como que el cuerpo ya está disponible, hiciste la entrada en calor, a pesar de que eran dos personajes muy distintos el actor siempre trabaja con la disociación, ser otro es nuestro trabajo. ¡Si buscás personas disociadas, tomá un café con un actor! (se ríe).

Noticias: En los últimos tiempos hubo unipersonales notables como “Prima Facie” con Julieta Zylberberg o “Pundonor” con Andrea Garrote , incluso Ariel Staltari, su compañero de “Un gallo para Esculapio”, hizo “Agotados”. Como actriz, ¿por dónde pasa la fascinación con el unipersonal?

Pandolfi: A mí el unipersonal me generaba un desafío, ver si podía estar sola arriba del escenario. Siempre consumí unipersonales como espectadora y me parecía impresionante que un actor o una actriz pudieran llevar solos todo el trayecto de una obra Para mí fue un espacio de validación, una manera de decir: “Sí, puedo hacerlo”, después de tantos años de trayectoria.

Noticias: A pesar de ser cordobesa usted no tiene tonada, Messi parece que se hubiera ido ayer de Rosario. Cuando hacían “Inmaduros” coincidió con él, ¿verdad?

Pandolfi: Es que yo vengo de un pueblo donde la tonada no es tan fuerte, igual si hablo apurada, quizás se me escapa. Es cierto que coincidimos con Messi en “Inmaduros”, y se dio el duelo de acentos. Suar en los ensayos me sugirió que hiciera mi personaje en cordobés y a mí me pareció espectacular, le agregó un montón de comedia a un papel que era más serio y se lo re agradezco, fue un hallazgo de Adrián aprovechar eso. Así que cuando vino Messi a la función se encontraron Córdoba y Rosario. Lo pasó bárbaro en el teatro, vimos en los videos cómo se reía, fue espectacular, vio la función justo después de la Copa América y antes del Mundial .Creo que le trajimos suerte (risas).

Noticias: En “Inmaduros” tuvo como compañeros a grandes figuras, pero también la dirigió Javier Daulte en “Baraka” con un elenco insuperable. Estaban Hugo Arana, Juan Leyrado, Darío Grandinetti y Jorge Marrale. ¿Cómo lo recuerda a Hugo?

Pandolfi: Con mucho cariño. Huguito era un gran contador de anécdotas, una persona super sensible, muy conectada socialmente con todo. Me ha dado muchos consejos espectaculares, en ese momento yo era muy chica, tenía 26 años. Él no pudo viajar cuando fuimos a España con la obra porque estaba con un tema de salud, pero compartimos toda la gira que hicimos acá, es más, mi primera función fue con él. Hablamos hasta dos días antes de que tuviéramos la triste noticia de su fallecimiento, nos tomó por sorpresa porque él había contraído Covid y estaba internado, pero saliendo de la enfermedad, conservo su último mensaje donde me decía: “Estoy bien, no sé por qué sigo acá”. Hugo es y será un artista que nos marcó a todos, tenía algo que traspasaba la pantalla, su calidad humana se traslucía, era una persona muy dulce y alegre.

Noticias: ¿Usted formó parte de una versión teatral de “Rain Man” con Fabián Vena?

Pandolfi: Sí, yo hacía el personaje que interpretó Valeria Golino en la película, Fabián Vena retomaba el rol de Tom Cruise y Juan Pablo Geretto el de Dustin Hoffman, ¡estaba excelente! Fue un proyecto que no se mantuvo tanto el cartel, tengo la teoría de que cuando llevás al teatro algo que fue tan popular en el cine competís contra el propio spoiler que tiene el público en su cabeza. Hay excepciones como “Rocky”, por ejemplo, pero en esos casos me parece que si vas al teatro es para ver a un artista que te gusta mucho en un rol icónico. Igual aunque no haya sido un exitazo “Rain Man” fue una experiencia super linda, pasó más de una década desde que la hicimos, increíble...

Noticias: Es fácil encontrar puntos en común entre usted y la mujer espléndida que encarna en “Envidiosa”, pero ¿cómo compuso un personaje tan alejado de su imagen como la mujer policía de “En el barro”?

Pandolfi: A mí me encanta cuando me convocan para personajes que son muy alejados, me entusiasma el desafío. Entre los lineamientos que nos dieron y la imaginación que uno le puede aportar al trabajo... cuando la vi yo también me sorprendí. Tenía otro registro interno del personaje, no había visto nada, intuía algo porque hubo una búsqueda consciente de hacia dónde llevarla, pero cuando vi la serie mi personaje estaba tan corrido de lo que soy que me generó asombro y eso está buenísimo. Igual por las dudas de ese personaje tan terrible, no pedí llevarme nada del set como recuerdo (se ríe).