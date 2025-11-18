Marcelo Tinelli se bajó del streaming por sus escándalos personales

Marcelo Tinelli anunció que su programa de streaming Estamos de Paso, que se emitía por la plataforma Carnaval Stream, queda suspendido por tiempo indefinido. El conductor explicó que está atravesando “un momento en el que la vida pide frenar”, y que necesita enfocarse en cuestiones personales y familiares que hoy requieren toda su atención.

El ciclo había debutado hace apenas unas semanas y formaba parte del experimento de Tinelli en el universo del streaming, un territorio donde buscaba renovar su presencia pública. En su mensaje, agradeció al equipo, a los invitados y a la plataforma, y remarcó que la decisión se tomó “en conjunto, con enorme generosidad”. También dejó abierta la puerta para un regreso en 2026: “Volveré con la fuerza y la alegría que este proyecto merece”.

El anuncio se da en un contexto delicado para el conductor. Hace días, su hija Juanita recibió amenazas que encendieron alarmas en su entorno y lo llevaron a replegarse de la exposición pública. Según trascendió, esas intimidaciones no son un hecho aislado sino la consecuencia colateral de conflictos personales y deudas que Tinelli arrastra desde hace tiempo, lo que generó tensiones que hoy repercuten en su familia y en su vida cotidiana.

La combinación de estos factores —el estrés familiar, el clima enrarecido y la presión de sostener un ciclo diario— terminó inclinando la balanza hacia la pausa. Para Tinelli, acostumbrado a liderar formatos masivos durante décadas, este freno marca una rareza: un corte voluntario en su agenda para priorizar el detrás de escena antes que la cámara.

Aunque no hay detalles sobre cómo seguirá su vínculo con Carnaval Stream ni sobre futuros proyectos, el conductor dejó en claro que por ahora su foco está puesto fuera del estudio. La apuesta, por el momento, no es por un nuevo contenido, sino por recuperar calma en medio de un momento personal complejo. “La vida pide frenar”, escribió. Y esta vez decidió escucharse.