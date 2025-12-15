Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin serán padres de un varón

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin anunciaron que están esperando su primer hijo juntos, confirmando que la pareja transita una nueva etapa personal con la llegada de un varón. La información indica que ambos comparten con familiares y amistades los primeros meses del embarazo, en un contexto de celebraciones tras su matrimonio civil y próximos festejos con allegados. El actual legislador porteño ya tiene dos hijas y este sería el primero de su esposa, con quien se casó en noviembre del año pasado

La relación entre el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Maylin se hizo pública en 2022, cuando el jefe comunal confirmó su noviazgo en una entrevista televisiva y afirmó que estaba “enamorado y muy feliz” tras separarse de su anterior pareja, Bárbara Diez, con quien estuvo casado por casi veinte años. Mientras que la licenciada en Ciencias de la Comunicación, con trayectoria en la gestión pública, fue clave en la vida del dirigente. Ambos compartieron espacios profesionales durante la gestión porteña y, con el tiempo, forjaron un vínculo que trascendió lo laboral y se consolidó en lo personal.

Tras dos años de noviazgo, la pareja formalizó su unión con una ceremonia civil íntima en noviembre de 2024, rodeados de familiares y amigos cercanos, y celebraron posteriormente una boda con más invitados en la Reserva Cardales. El civil tuvo lugar en una fecha significativa para Maylin por motivos religiosos, y ambos se mostraron emocionados ante este paso.

La expectación por la noticia del embarazo se potenció por el perfil público de Rodríguez Larreta y el interés mediático que ha generado su relación desde sus inicios. Ángel de Brito reveló en su cuenta oficial de X que el ex jefe de Gobierno porteño será papá nuevamente, una información que en cuestión de minutos comenzó a replicarse.“LARRETA será papá nuevamente. Tendrá su primer varón”, fue el sintético, pero contundente mensaje.

Con la confirmación de que aguardan un hijo varón, la historia de Rodríguez Larreta y Maylin se suma a un capítulo de crecimiento familiar en medio de compromisos personales y profesionales. La pareja, que ha sorteado desafíos y celebraciones —incluida la pérdida del padre de Maylin y los preparativos de la boda el año pasado—, ahora se prepara para la llegada de un nuevo integrante, marcando un hito significativo en su vida conjunta.