Joaquín Levinton sufrió un infarto y está en terapia intensiva

Joaquín Levinton sufrió un infarto en un bar del barrio porteño de Palermo y está internado en terapia intensiva del Hospital Fernández. El cantante de la banda Turf estaba en el reducto "Don Jesus", ubicado sobre la calle Dorrego al 1697, cuando sufrió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó.Las personas que estaban junto al artista de 50 años llamaron de urgencia al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que realizó un traslado de emergencia

En diálogo con TN, Alberto Crescenti explicó que Levinton “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”.Crescenti aclaró que hace pocos minutos desde el Hospital Fernández confirmaron el diagnóstico del cantante: infarto agudo miocardio.El titular del SAME, confirmó que está fuera de peligro.

"Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández", explicó Crescenti. El especialista informó que el cantante está internado en terapia intensiva, donde le realizarán distintos estudios para evaluar su cuadro de salud.

También advirtió que desde el SAME están en contacto con las autoridades del Hospital Fernández para conocer un parte médico con la evolución de la salud de Levinton.En ese sentido, destacó: “La rapidez del traslado evitó males mayores, fallas de bombas y otras patologías que se dan cuando estos dolores típicos comienzan. Hay que esperar el resto de los estudios”

Unas horas antes del episodio, el cantante mostró a través de sus historias de Instagram una imagen de "Las cuatro puertas hacia el orden interior", uno de sus libros publicados. "Se vienen cositas", escribió el líder de Turf en una imagen que fue publicada durante la tarde de este jueves.