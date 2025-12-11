El video viral del Indio Solari en un recital, pese a su Parkinson

El Estadio Único de La Plata volvió a llenarse para una noche de fervor ricotero, este sábado 6 de diciembre se presentaron Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado celebrando dos décadas de vida con un show que, según estimaciones de la cobertura en vivo, reunió alrededor de 60.000 personas en el estadio, además de una transmisión por YouTube que amplificó el alcance del evento.

Aunque Carlos “El Indio” Solari no subió al escenario, su presencia se hizo sentir a través de intervenciones grabadas proyectadas durante la noche. Saludos, fragmentos cantados virtualmente y mensajes grabados del ex vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fueron captados y reproducidos que el público celebró con ovaciones y cánticos. “Quería jugar a que estoy con ustedes”, dijo en uno de los pasajes reproducidos durante el espectáculo.

El repertorio pasó por clásicos esperados por la tribuna y por algunas piezas nuevas que la banda viene estrenando en el ciclo de presentaciones de este año; la agrupación musical —integrada por Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, entre otros— sostuvo un show de poco más de tres horas con breves pausas que la audiencia vivió como una verdadera comunión. Las notas de la noche subrayaron la mezcla de lo presencial y lo virtual como sello de estos conciertos recientes.

La enfermedad que padece el cantante es pública: Solari confirmó que sufre mal de Parkinson y lo hizo en escena y en entrevistas desde mediados de la década de 2010. “Tengo un Parkinson que me está pisando los talones”, afirmó en 2016 en Tandil, frase que quedó registrada y que los medios retomaron como síntesis de su diagnóstico público. En ese momento, también anunció su retiro parcial de los escenarios.

Fuentes periodísticas que repasan su situación médica detallan que desde entonces el músico siguió un tratamiento multidisciplinario, que incluye medicación para la enfermedad, kinesioterapia y rutinas físicas; además de terapias de apoyo para mitigar rigidez y contracturas. En entrevistas recientes recogen la propia voz de Solari admitiendo que “se nota la progresión del mal de Parkinson”, pero también que el acceso a un tratamiento especializado le permitió sostener cierta movilidad. “Tengo la posibilidad de hacer un tratamiento que me mantiene”, detalló en una entrevista citada por La Nación.

La noche en La Plata fue, en suma, la constatación de una fórmula que el universo ricotero aceptó y festejó: los Fundamentalistas como cuerpo presencial que interpreta y monta el rito, y el Indio como presencia mediada por registros audiovisuales y por su obra escrita y sonora. El público respondió masivamente y convirtió la velada en otra página más del fenómeno cultural que rodea al cantante, aun con la sombra de su enfermedad y las limitaciones que ésta impone.