Qué es el Exomas, la terapia que realiza Juliana Awada

La Terapia de exosomas se basa en la utilización de pequeñas vesículas extracelulares que las células liberan naturalmente para comunicarse entre sí. Estas vesículas contienen proteínas, lípidos y material genético, y pueden servir como mensajeros biológicos para transmitir señales a otras células, estimulando procesos de regeneración, reparación tisular o modulación inmunológica.

En sus redes sociales, Juliana Awada compartió imágenes de su tratamiento rejuvenecedor con esta técnica. Como es costumbre, la ex Primera Dama subió a su prolijo perfil fotografías de ella con un destacado look posando dentro de un espacio de la clínica cosmética. La esposa de Mauricio Macri suele tener una actividad amplia en la virtualidad, hace algunos meses compartió un reel presentando su propia linea de vinos. Pero, en este caso particular, su posteo de Instagram se centró en la salud estética.

Según varios especialistas, entre sus presuntas ventajas, la terapia con exosomas evitaría los riesgos asociados a trasplantes celulares, como la formación inadvertida de tumores o el rechazo inmunológico. Además, su acción puede ser relativamente rápida y menos invasiva. Estos organismos al ser derivados de células madre mesenquimales han demostrado favorecer la regeneración de tejidos, promover la producción de colágeno, acelerar la cicatrización, reducir inflamaciones y mejorar la calidad de la piel, la firmeza, la hidratación y el tono.

Sin embargo, expertos advierten que la terapia de exosomas sigue siendo experimental y carece de regulación consolidada. En particular, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) afirma que actualmente no existe ningún producto basado en exosomas aprobado para uso médico o cosmético. El uso no regulado entraña riesgos significativos, incluyendo la posibilidad de que exosomas provenientes de células enfermas estimulen crecimientos celulares no deseados.

Hasta ahora, los éxitos reportados son fundamentalmente anecdóticos o basados en estudios preliminares: mejoras en cicatrización, en calidad de piel, recuperación tras lesiones o tratamientos estéticos, y resultados prometedores en regeneración tisular. Pero los especialistas coinciden en que “no hay garantía de resultados permanentes” y que debe interpretarse como una terapia experimental con potencial. La falta de estandarización en su producción dificulta garantizar eficacia consistente entre tratamientos.

Un trabajo publicado en enero, en la revista "Molecular Cancer", destacó que los exosomas pueden servir como “vehículos de entrega de fármacos” con “alta biocompatibilidad y baja inmunogenicidad”, ideal para concentrar tratamientos en células tumorales minimizando efectos adversos fuera del objetivo. Asimismo, en un estudio preclínico de regeneración periodontal recogido en 2025, los derivados de células madre mesenquimales demostraron mejorar marcadores óseos y de tejido, sugiriendo que podrían favorecer la recuperación dental y ósea.

Un equipo del CONICET, a través de la firma ExoMas, informó en abril de este año que exosomas liberados por células madre cerebrales lograron “aumentar la sobrevivencia de neuronas con signos de Parkinson” en modelos celulares, lo que abre una posible vía para tratar enfermedades neurodegenerativas. Además, en inmunopatologías, un reciente experimento con exosomas “ingenierizados” redujo la inflamación hepática en un modelo de hepatitis autoinmune en ratones, restaurando parcialmente la tolerancia inmune.

En conclusión, la terapia con exosomas se consolida como una frontera prometedora de la medicina moderna. Pero, hasta ahora, sus logros —aunque auspiciosos— provienen mayormente de estudios preclínicos o fases tempranas, lo que implica que aun resulta todavía en una opción experimental.