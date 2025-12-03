Futuras trad wifes: Barbara Diez y las clases de etiqueta para niñas

"Un sueño hecho realidad… Los buenos modales nunca pasan de moda. Aprendimos a ser cálidos anfitriones y buenos invitados. El correcto uso de la servilleta, la vajilla y la cristalería. Etiqueta para desenvolvernos con gratitud, amabilidad, educación y respeto. ¡Gracias a todos los niños fundadores!", posteó Barbara Diez en su cuenta de Instagram.

La ex esposa de Horacio Rodriguez Larreta dio a conocer en redes sociales su emprendimiento de curso de buenos modales para niñas y publico infantil. En la publicación, Diez compartió diversas imágenes de los primeros asistentes a las clases. Los participantes llevaron a cabo de manera práctica diversos pasos de comportamiento en reuniones y cenas, incluso al finalizar la cursada se llevaron un certificado de reconocimiento.

Varias followers destacaron la propuesta por parte de la reconocida organizadora de eventos y wedding planner. "Muy buena propuesta, felicitaciones, a los niños se les enseña desde su tierna infancia, los buenos modales,desde sentarse correctamente en la mesa, como usar correctamente la servilleta, los cubiertos, comer con la boca cerrada etc, etc un niño es el reflejo de las enseñanzas que recibe en su hogar y sino lo enseñan los padres , estamos las abuelas", mensajeó la seguidora Regina Saravia.

El estilo "Tradwife" es la abreviatura de "traditional wife" (esposa tradicional), un término que se refiere a una mujer que elige roles de género tradicionales, donde el hombre es el proveedor principal y la mujer se encarga del hogar, la cocina, los hijos y los eventos sociales de la familia. Este estilo de vida ha ganado popularidad como tendencia en redes sociales, a menudo con una estética que evoca las décadas de 1950 o la época victoriana.

En los últimos años, esta postura ha cobrado gran popularidad en plataformas como TikTok, generando tanto seguimiento como debate. Las "tradwives" a menudo comparten su vida en redes sociales a través de videos y fotos de actividades como cocinar, servir la mesa, decorar o cuidar niños, a menudo con un estilo visual retro o clásico. Un estilo de mujeres que se encuentra en la vereda opuesta al feminismo y otras alternativas.

En una reciente entrevista con Noticias, realizada por la cronista Cecilia Escola, Barbara Diez afirmó:“Soy mujer, madre, emprendedora, inquieta y estoy en permanente búsqueda de la verdad y eso me hace ser una persona creyente en Dios”.