El barrio de Chacarita organiza su propio festival

Chacarita tendrá su gran celebración colectiva: este sábado 29 de noviembre, desde las 16 horas y durante toda la jornada, se realizará la primera edición del Festival Te conozco Chacarita, un encuentro abierto, gratuito y pensado para que vecinos y visitantes recorran el barrio a través de su historia, su cultura y su identidad.

El festival propone una experiencia expandida: más de 80 centros culturales, espacios recreativos, bares, cafés y restaurantes participarán con actividades en vivo junto a artistas, escritores, fotógrafos y diseñadores. En distintos puntos del barrio habrá caminatas temáticas, talleres, charlas, propuestas gastronómicas y acciones pensadas para todas las edades.

Entre las actividades destacadas figuran los recorridos guiados para redescubrir Chacarita: “Chacarita ayer y hoy”, una caminata que parte a las 16 desde avenida Corrientes y Concepción Arenal, en la esquina del Parque Los Andes; y “Caminar despiertxs”, que saldrá a las 16.30 desde el mástil central del mismo parque. También habrá una salida fotográfica junto a escuelas y colectivos visuales para registrar el barrio con una mirada creativa (actividad con inscripción previa), además de un ensamble vocal abierto organizado por Casa de Canto en LABA (Fraga 648) a las 19.

La propuesta gastronómica sumará descuentos y menús especiales, y los comercios del barrio abrirán sus puertas para talleres y actividades participativas. Otra de las iniciativas será “Chacarita abre sus álbumes”, donde vecinos compartirán fotos y recuerdos familiares que forman parte de la memoria colectiva del barrio. Ese archivo afectivo se complementará con un videomapping que proyectará imágenes históricas para reconstruir visualmente su identidad.

El cierre será a puro rock en el icónico Bar Rodney, donde se transmitirá un programa de radio en vivo y se compartirán anécdotas, historias y música en un espacio emblemático de la zona.

“Este festival es un puente entre el pasado y el presente”, explicó Bárbara Prajs, creadora y organizadora del encuentro. “Queríamos traer a nuestra memoria la historia del barrio, que es parte del desarrollo de la ciudad, y reconocer rincones que muchas veces pasan desapercibidos. Es también una oportunidad para encontrarnos como vecinos”.

Te conozco Chacarita nació como un proyecto autogestivo: cada artista, emprendimiento o vecino decidió qué aportar y cómo participar. “Hacer este festival es compartir todo lo que somos: un barrio con talento, fuerza y la potencia de lo colectivo”, destaca la organización.

El evento cuenta con el apoyo de Salgado Alimentos, La Fuerza, Martín Pelach Inmobiliaria, La Noire Café, La Nube, Administración Creativa, Complejo Chacarita y Sanguchito, y con la colaboración de la Comuna 15.

Instagram: @teconozcochacarita