Los secretos de la pelea entre "Chiqui" Tapia y "la Bruja" Verón

La pelea entre Juan Sebastián Verón y la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia venía vibrando en baja frecuencia, pero en 2025 pegó un salto que dejó a todo el fútbol mirando de reojo. La chispa fue ese título extraño, “Campeón de la Liga 2025”, que la AFA decidió entregarle a Rosario Central por quedar primero en la tabla anual. En Estudiantes lo leyeron como un maquillaje reglamentario y salieron a decirlo: "No hubo votación, esto fue a dedo". El club publicó el comunicado, y ahí arrancó la novela.

A Estudiantes justo le tocaba jugar contra Rosario Central y, obligado por AFA, tuvo que hacerle el pasillo del campeón, una costumbre más europea que argentina. Los jugadores de Estudiantes lo hicieron, pero de espaldas, brazos cruzados y cara de pocos amigos. Encima, eliminaron a Central en ese partido. Verón coronó la jornada posteando esta frase: "A Estudiantes nadie lo llevará por delante".

Por este gesto de rebeldía, el jueves 27 de noviembre, el tribunal de discipliuna de la AFA sancionó a Verón y los suspendió por seis meses para ejercer la presidencia de Estudiantes de La Plata. A esto se le suma que también se sancionó a los jugadores que dieron la espalda en el pasillo por dos fechas, que deberán cumplir al comienzo del próximo torneo. Los jugadores son: Micol Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetre, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain,

Por otro lado, al capitán Santiago Núñez, lo suspendieron para ejercer la capitanía por 3 meses, por tratarse de un rol más importante que el de cualquer jugador.

En un fútbol acostumbrado a bajar la cabeza, Verón eligió justo lo contrario. Y la sensación es que esto no se termina acá: la próxima fecha del fútbol no parece un día en el calendario, sino el próximo round.

En 2021, cuando el gobierno de Alberto Fernández quiso avanzar contra Tapia, Verón aprovechó la situación para oistularse a presidente de la AFA: Los rumores decían que incluso se había reunido con Máximo Kirchner para impulsar la idea.

El comentario llegó a oídos de "Chiqui", que jamás le perdonó la afrenta. Están enfrentados desde entonces.