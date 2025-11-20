Explosión en Ezeiza: las dudas después del fuego

La explosión del viernes 14 en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, dio inicio a una investigación compleja que ahora se centra en las pericias para determinar qué originó el siniestro y cómo el fuego avanzó hasta destruir varias naves, incluida las de Larroca Minera, Aditivos Alimentarios, Sinteplast y sobre todo, Iron Mountain. La fiscal Florencia Belloc, de la UFI 1 de Ezeiza, coordina los estudios técnicos junto a peritos de la Policía Científica y bomberos especializados, que recién pudieron ingresar al predio cuando los focos quedaron controlados y se tenía confirmación de lo que había bajo el fuego.



Las pericias buscan establecer el punto exacto de la explosión, cómo se propagaron las llamas y si hubo fallas de seguridad, negligencia o algún factor externo. El escenario complica el trabajo, ya que buena parte del predio quedó reducida a escombros y solo en el epicentro podrían hallarse rastros útiles para reconstruir lo ocurrido. Según fuentes judiciales, se analizarán patrones de daño, huellas térmicas, restos químicos y registros de seguridad para determinar si la reacción inicial fue accidental o producto de una cadena de errores.



El ingeniero en Seguridad e Higiene y químico Edgardo Castro, quien participó en los peritajes del incendio de Iron Mountain en Barracas en 2014, en declaraciones radiales advirtió que las conclusiones serán forzosamente limitadas: “Solo se podrá peritar el epicentro, el resto es tierra arrasada”, señaló, y fue categórico: “Quien diga que sabe cómo empezó, miente”. El magistrado también cuestionó las condiciones generales del predio: “En una industria química de alto riesgo no se pueden poner inflamables y explosivos juntos”.

Misma sospecha

La destrucción total del depósito de Iron Mountain volvió a encender suspicacias. Aunque estaba a unos 90 metros del presunto foco inicial y, según los primeros informes, con el viento en contra, su galpón quedó completamente consumido. Castro destacó además que, mientras en la mayoría de las naves el humo era negro y denso, en Iron Mountain era blanco, lo que indicaría que se quemaron materiales distintos. Pero el especialista fue más allá con una afirmación que reaviva viejos interrogantes: “La función de Iron Mountain es desaparecer información caliente”. Sostuvo que allí suelen almacenarse documentos sensibles de empresas y organismos, y recordó que en 2014 la firma ya había sido protagonista de un incendio intencional con consecuencias fatales. Esa coincidencia volvió a alimentar dudas sobre qué había guardado la empresa en Ezeiza y por qué su depósito volvió a quedar destruido en un episodio de características excepcionales.



La causa continúa caratulada como “incendio”, pero las pericias deberán determinar si se trató de un accidente, una cadena de negligencias o si fue intencional. Con el predio devastado, evidencia limitada y la sombra de Iron Mountain nuevamente en el centro, la Justicia enfrenta el desafío de esclarecer un caso donde las certezas ardieron junto con las naves y las sospechas siguen encendidas.