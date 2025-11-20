Nueva tendencia: las fiestas colaborativas

Durante años, organizar un casamiento o una fiesta de 15 siguió un guión inamovible: elegir fecha, reservar salón, contratar proveedores y esperar, al final, la entrega de regalos. Ese esquema empieza a quedar atrás. Una tendencia que crece en Estados Unidos y Europa —y que ya desembarcó en la Argentina— está modificando el modelo tradicional: ahora los invitados pueden participar económicamente de la organización del evento. Según el informe “The Wedding Report 2024” de Estados Unidos, el 28 % de las parejas que se casaron en 2023 usaron algún tipo de fondo colaborativo o “honeymoon registry” en lugar de lista tradicional de regalos, un aumento del 15 % respecto a 2019. En Europa, la plataforma británica Patchwork reportó en 2024 que más de 42.000 parejas recaudaron en promedio £4.200 (unos 5.500 dólares) mediante aportes de invitados para lunas de miel, reformas del hogar o directamente para la boda.

El mecanismo es sencillo: los anfitriones comparten un link de pago —muy difundido hoy a través de plataformas como Mercado Pago, Zelle, Venmo, PayPal o herramientas específicas como Honeyfund, Zola (EE.UU.), Buy Our Honeymoon (Reino Unido) o Prezola (Europa)— y cada invitado aporta el monto que desea, desde $5.000 hasta $200.000 en Argentina o desde 20 hasta 1.000 euros/dólares en el exterior. Ese dinero puede utilizarse para cubrir el anticipo del salón, sumar barras premium, mejorar la técnica de sonido e iluminación, contratar shows internacionales, fotógrafos de alto nivel o directamente llevar la fiesta a destinos como Punta Cana, Cartagena o la Costa Amalfitana que antes parecían inaccesibles. En 2024, Honeyfund —la plataforma pionera fundada en 2006— superó los 1.000 millones de dólares recaudados globalmente, y Zola informó que el 65 % de sus usuarios eligen “aportes en efectivo” o experiencias por encima de objetos físicos.

Un fenómeno global

Especialistas en organización de eventos coinciden en que esta modalidad avanza y desplaza al regalo físico tradicional. The Knot Real Weddings Study 2024 reveló que en Estados Unidos el 41 % de las parejas prefiere contribuciones monetarias o “experiential gifts” frente al 23 % que aún pide lista de regalos clásica. La explicación no es solo práctica: también acompaña una cultura donde las experiencias pesan más que los objetos, tendencia que la consultora McKinsey identificó como “the experience economy” ya en 1998 y que se aceleró post-pandemia. En Europa, la tendencia creció primero entre parejas jóvenes de Londres, Berlín y Ámsterdam que buscaban bodas más personalizadas sin depender del presupuesto propio ni de los padres. En Reino Unido, la plataforma WeddingPlanner.co.uk reportó en 2024 un aumento del 180 % en el uso de “crowdfunded weddings” desde 2020. En Estados Unidos, se extendió como un gesto simbólico: los invitados participan del proceso desde el inicio, no solamente de la celebración. Parejas famosas como la influencer Alix Earle o la actriz Sophia Bush usaron públicamente estas herramientas en sus bodas 2023-2024, visibilizando aún más la práctica.

El desembarco

En el país, Jano’s Eventos —con trayectoria y fuerte presencia en el mercado de fiestas sociales— impulsó esta modalidad para quinceañeras y casamientos. Lo que comenzó en Europa y Estados Unidos como una práctica entre novios y familiares, hoy se consolida en la Argentina Jano’s, es pionero en adaptarla al mercado local. Desde la empresa explican que la propuesta funciona para todos los perfiles: tanto para quienes necesitan un “empujón” para confirmar la fecha como para quienes quieren potenciar su evento con detalles premium.

La clave, remarcan, está en el cambio de enfoque: “Los invitados ya no son solo espectadores, sino protagonistas. Ahora también pueden ser parte de tu sueño. Lo importante es que todos se sientan parte de algo inolvidable”. Y agregan: “En vez de que te regalen algo que después no usás, te dan lo que realmente querés: una noche mágica”. Además, destacan un punto central: “El problema del regalo existe desde siempre. Mucha gente quiere regalar algo significativo pero no sabe qué. Con esta modalidad, por primera vez el regalo tiene sentido real”.

Todos son parte

La tendencia no sólo redefine la economía de los eventos: también incorpora una dimensión afectiva que modifica toda la experiencia. “Ahora también pueden ser parte de tu sueño”, explican desde el sector. La lógica cambia: familiares, amigos y seres queridos dejan de ser simples invitados y pasan a involucrarse desde la primera etapa de la organización. Cada aporte, grande o pequeño, se convierte en a la vez en un gesto de acompañamiento y en una historia que se cuenta la noche del evento: “Gracias a vos pudimos traer al DJ que siempre quisiste”, “Con tu aporte contratamos el saxofonista en vivo”, “Logramos la suite nupcial con vista al mar”. En plataformas como Zola o Honeyfund, los novios pueden dejar mensajes personalizados de agradecimiento visibles para cada contribuyente.

Aunque la modalidad es reciente en la Argentina, varias señales apuntan a que llegó para quedarse. La herramienta combina tecnología (links de pago seguros y transparentes), practicidad (el dinero se transfiere directamente al proveedor o a los anfitriones sin intermediarios), transparencia (todos ven en tiempo real cuánto se lleva recaudado y para qué se usa) y participación emocional, elementos que responden a un contexto donde las celebraciones buscan ser más auténticas y representativas. En Estados Unidos, el mercado de “wedding crowdfunding” ya mueve más de 2.800 millones de dólares anuales según IBISWorld 2024, y en Europa la tendencia se expande incluso a bautismos y cumpleaños importantes. La colaboración económica deja de ser un recurso financiero y se convierte en un modo distinto —y más humano— de festejar. Al final, la idea detrás de esta tendencia es simple: compartir un sueño y hacerlo realidad entre todos.