Video viral de Faustino Oro: sabía que iba a ganar y se fue poniendo la campera para irse

Faustino Oro no solo es una promesa del ajedrez internacional, también es uno de los mejores ajedrecistas argentinos en la actualidad. Su juventud y trayectoria lo posiciona como un notable jugador del reconocido "deporte ciencia" siendo furor en redes sociales. Por ese motivo, un video viral protagonizado por el adolescente de 12 años se difundió por Instagram. En la secuencia, en el final de una partida, el niño realizó su habitual “escaneo táctico”, analizó el tablero, confirmó que la victoria era inevitable y comenzó a ponerse la campera antes de que su rival se rindiera.

La escena generó miles de comentarios sobre la notable jugada psicológica del adolescente, considerado una de las mayores promesas del ajedrez mundial. "El Messi del ajedrez" ha marcado hitos que muchos grandes maestros atraviesan luego de décadas. Nacido el 14 de octubre de 2013 en Buenos Aires, comenzó a mover las piezas durante la pandemia de COVID-19, de forma casi autodidacta, hasta que sus padres lo apuntalaron con entrenadores profesionales.

Su modo de vida refleja por completo la de un prodigio: tanto su padre, Alejandro, como su madre, Romina, dejaron atrás trabajos estables para acompañarlo en su carrera. Se mudaron a Badalona, cerca de Barcelona, porque allí Faustino podía competir con regularidad en torneos europeos de muy alto nivel, aunque luego regresaron a Argentina por lo complejo que resultó el choque con la vida escolar y la distancia emocional.

“Mi única pasión es el ajedrez”, destacó el joven, cuando cumplió a los 9 años, en una entrevista televisiva. A esa edad logró su primera norma de Maestro Internacional en el torneo ITT Copa Ciudad de Comodoro Rivadavia. Luego vinieron otras dos normas: la segunda en Medellín (Colombia) y la tercera, decisiva, en el torneo cerrado del Club d’Escacs de Barcelona.En el certamen catalán terminó invicto (cuatro victorias y cinco tablas), lo que le bastó para coronarse con 6,5 puntos sobre 9 y quedarse con el título. De este modo, con 10 años, 8 meses y 16 días, rompió el récord anterior y se transformó en el maestro internacional más joven de la historia.

El año pasado, durante el torneo Bullet Brawl, venció a dos de los grandes nombres del ajedrez moderno: Magnus Carlsen (número uno del mundo) e Hikaru Nakamura (tercero), en partidas digitales veloces.Esta hazaña generó gran repercusión mediática internacional, y para muchos marcó su ingreso en el mapa mundial como fenómeno. En noviembre de 2024, se convirtió en el jugador más joven en disputar la final del Campeonato Argentino Absoluto, con apenas 11 años. Al cabo del torneo logró un cuarto puesto destacado para su edad y su experiencia. Además, ese año recibió el Premio Olimpia de Plata, convirtiéndose en el deportista más joven en obtenerlo por rendimiento en ajedrez.

“A Romina y a mí nos daba igual el tema del récord, pero Fausti quería el título”, contó Alejandro Oro en una entrevista, subrayando que para su hijo importaba más el logro deportivo que batir una marca de precocidad. El abuelo de Faustino también jugaba al ajedrez, y según el prodigio, “suele ganarle”, aunque con respeto: “Podría perder con gente peor, pero es difícil que pase”, dijo en una charla televisiva.

El estilo de juego de Faustino Oro ha sido descrito como muy completo: combina una sólida preparación teórica en aperturas con un criterio muy maduro para la transición al medio juego, buen manejo psicológico, y un equilibrio entre ataque y defensa.Su entrenador, el Maestro Internacional Jorge Rosito, ha sido una pieza fundamental para afinar esos aspectos técnicos.