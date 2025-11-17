García Cuerva bendijo el embarazo de María Belén Ludueña

En redes sociales, María Belén Ludueña posteo un video en el preciso momento que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, bendijo el embarazo de la periodista que se encontraba junto con su pareja Jorge Macri en la catedral metropolitana. El prelado, después de la bendición, abrazó a la conductora y al Jefe de Gobierno de la ciudad.

Una semana después de haber confirmado su embarazo, Ludueña compartió en sus redes sociales el anunció de la llegada de su primer hijo en común y hace unos días reveló en el debut de su programa televisivo Tarde o Temprano (El trece), que se encuentra en la dulce espera de un varón. "Quiero contarles a todos que voy a ser mamá de un varón”, afirmó y dio a conocer transita más de 14 semanas de embarazo y que el nacimiento está previsto para fines de abril.

“Hay muchas que se sienten identificadas y quiero decirles que se puede. Yo recé mucho, tuve fe, y hoy estoy viviendo el resultado de eso”, refiriéndose al proceso de fertilidad. Este será el primer hijo en común para la pareja, que se casó en 2022 tras tres años de relación. Para Macri, será su cuarto hijo, ya que es padre de Martina, Antonio y Giorgio, fruto de su relación anterior con Florencia De Nardi.

El anuncio del sexo del bebé llega una semana después del mensaje con el que la periodista confirmó la novedad a través de Instagram, que fue recibido por cientos de likes, donde escribió: “Todo este amor y más es para vos, mi vida. Felices con la noticia de tu llegada. Gracias, virgencita, por cumplirnos el deseo”. “Estoy viviendo la felicidad más grande de mi vida”, destacó la conductora de El Trece.

Sobre el estreno de su nuevo ciclo televisivo, en el que va continuar al frente en simultaneidad con el embarazo, la conductora agradeció a su equipo de producción y al canal por haberla acompañado en esta etapa. “Me relajé mucho cuando pude contarlo en El trece, porque imagínense: me dan un programa para conducir y de repente aparezco y digo que estoy embarazada. Pero se lo tomaron con una felicidad enorme”, confesó.