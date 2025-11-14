Quién es el diputado que presentó a Esmeralda Mitre y Cristina Kirchner

Quien presentó a Esmeralda Mitre y Cristina Kirchner fue un diputado peronista cercano a la ex presidenta y también a Alberto Fernández. Se trata de Eduardo "El Gordo" Valdés, oriundo del PJ porteño y mencionado, además, como uno de los beneficiarios del Vacunatorio VIP.

Valdés, como cuenta Mitre, puso en contacto a ambas mujeres en 2020, un año después de que CFK mencionara a la acrtiz en el cierre de campaña porque había contado que María Eugenia Vidal vivía en su misma zona, Recoleta. Desde entonces se vieron al menos tres veces más.

Noticias: Hace pocas semanas, en septiembre, fuiste a ver a Cristina y te sacaste una foto con ella en su prisión domiciliaria. ¿Cómo se dio eso?

Mitre: En realidad, yo con Cristina tengo diálogo hace bastante tiempo. Solo que esta es la primera vez que una de nuestras reuniones se hace pública...

Noticias: ¿Hace cuánto tienen diálogo?

Mitre: Desde el 2020. Empezó al año siguiente de esa campaña la relación.

Noticias: ¿Cómo llegaste a ella?

Mitre: Fue por el diputado Eduardo Valdés, que me parece una persona muy seria y es alguien a quien yo tengo mucho afecto. Él quiso hacer esta unión y nosotros nos juntamos para hablar, por supuesto, de cuestiones de poder, de cuestiones del diario.

Noticias: ¿Dónde se reunieron?

Mitre: Fue justamente en la casa que tiene el diputado Valdés, a quien respeto muchísimo y lo quiero decir, ojalá hubieran más personas como él: cultas, preparadas y honestas. Y la reunión fue junto a mis abogados, Daniel Llermanos y Gabriel Len.

Noticias: ¿Fue para conocerse o fue por algo en particular?

Mitre: En realidad fue para conocernos y hablar de toda la situación que estaba sucediendo con el diario.

Noticias: O sea que ella estaba interesada en lo que estaba pasando en La Nación, en tu pelea con la familia Saguier, los accionistas mayoritarios.

Mitre: Sí, interesada en lo del diario y en conocerme a mí también. Y a partir de ahí se dio una relación, digamos.