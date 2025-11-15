Esmeralda, una Mitre peronista

Corre febrero de 2025. Esmeralda Mitre quiere visitar la tumba de su padre Bartolomé en el cementerio de Recoleta y en el camino se cruza con el panteón de Eva Perón, en el otro extremo ideológico. Pero la heredera del ex director de La Nación hace años se asume peronista. Se arrodilla ante los restos de la mítica Evita, le reza un rosario y luego le susurra: “Vos que hiciste tanto por los pobres, por favor, hacé algo por mí que soy tan pobre en este momento, me siento tan pobre en el alma”.

La heredera de los Mitre no es pobre en lo económico, pero venía de sufrir el episodio en el cual su propia familia intentó internarla con la excusa de una supuesta condición psiquiátrica para sacar ventaja en la disputa por los bienes.

Ahora, nueve meses después, Esmeralda recuerda la escena con Evita en su piso de la calle Copérnico, muy cerca del cementerio, en charla con NOTICIAS: “Yo antes tenía un pensamiento bastante crítico sobre ella y a medida que fui pensando y estudiando más, hay algo en lo que sí me sentí muy representada después del secuestro, que yo pensé que no iba a superar más eso, y sí lo estoy superando. Pensé que había tenido tantos temas terribles antes, y este del intento de internación fue el más terrible. Por eso le recé a Evita...”.

La que habla en esta entrevista -en la que por primera vez profundizará en sus contactos con el mundo K y con Cristina Kirchner, y hasta en su relación con Javier Milei- es una rara avis en el clan de los Mitre. Una Mitre peronista, que tampoco puede dejar de mencionar a Cristina aun cuando la conversación transcurra por otros carriles, como los de la flamante película que la tiene como actriz protagónica, “Putas”, estrenada en estos días. La manera en que CFK se cuela en medio de la charla es toda una señal de la increíble metamorfosis política de la rebelde de la familia.

Cuenta el director Demian Alexander: “Yo creía que Esmeralda tenía que hacer el personaje y la llamamos justo en un momento en que la había nombrado Cristina, pero yo no estaba al tanto de eso, no miro televisión. Ella pensaba que la llamábamos por eso, y no”.

Esmeralda le hace una seña para que se calle, pero ya es tarde.

Noticias: Perdón, ¿por qué te había nombrado Cristina?

Esmeralda Mitre: (Se sonríe). Bueno, si querés te cuento... Fue en el 2019, porque yo había sacado un tuit de que María Eugenia Vidal vivía en esta zona, que llaman “la isla”, me la encontré varias veces en la farmacia, después entrando a su edificio, y me regunté cómo alguien con un sueldo estatal podía mudarse a un barrio como este. Y entonces Cristina, en el cierre de su campaña de ese año, contó eso y me nombró.

Noticias: Hace pocas semanas, en septiembre, la fuiste a ver y te sacaste una foto con ella en su prisión domiciliaria. ¿Cómo se dio eso?

Mitre: En realidad, yo con Cristina tengo diálogo hace bastante tiempo. Solo que esta es la primera vez que una de nuestras reuniones se hace pública...

Noticias: ¿Hace cuánto tienen diálogo?

Mitre: Desde el 2020, después de ese cierre de campaña. Empezó al año siguiente de esa campaña la relación.

Noticias: ¿Cómo llegaste a ella?

Mitre: Fue por el diputado Eduardo Valdés, que me parece una persona muy seria y es alguien a quien yo tengo mucho afecto. Él quiso hacer esta unión y nosotros nos juntamos para hablar, por supuesto, de cuestiones de poder, de cuestiones del diario.

Noticias: ¿Dónde se reunieron?

Mitre: Fue justamente en la casa que tiene el diputado Valdés, a quien respeto muchísimo y lo quiero decir, ojalá hubieran más personas como él: cultas, preparadas y honestas. Y la reunión fue junto a mis abogados, Daniel Llermanos y Gabriel Len.

Noticias: ¿Fue para conocerse o fue por algo en particular?

Mitre: En realidad fue para conocernos y hablar de toda la situación que estaba sucediendo con el diario.

Noticias: O sea que ella estaba interesada en lo que estaba pasando en La Nación, en tu pelea con la familia Saguier, los accionistas mayoritarios.

Mitre: Sí, interesada en lo del diario y en conocerme a mí también. Y a partir de ahí se dio una relación, digamos. Y, por supuesto, yo con Vidal también tengo una buena relación.

Noticias: ¿Cuántas veces se vieron con Cristina?

Mitre: No, nos vimos tres veces, cuatro veces, pero la primera vez que lo hicimos público fue ahora, o sea que...

Noticias: ¿En tu familia se sorprendieron con esa foto? En realidad, ya venías estando cerca del peronismo.

Mitre: Sí, no sé cuándo empezó esa inclinación... Con mi ex, Darío Lopérfido, estuvimos en el gobierno porteño, bueno, en realidad él estuvo como ministro de Cultura y por ende yo también, porque tampoco yo era una figurita... no era una persona que estaba de decorado. Éramos dos personas muy unidas intelectualmente y éramos un equipo. Y yo empiezo a ver todas las cosas que sucedían en el gobierno porteño en ese momento, de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Empiezo a ver todo lo que sucedía y cómo estaban siendo ladrones de guante blanco.

Noticias: ¿Y ahí es cuando tomás distancia del PRO?

Mitre: Al principio me decía: ¿pero cómo? Bueno, empiezo a ver todo eso, corrupción para donde mirases...

Noticias: Igual, una cosa es tomar distancia del PRO y otra es una Mitre peronista.

Mitre: Y bueno... Yo empiezo a ver todo eso y no había un partido en el medio, era una cosa o la otra. Y automáticamente al ver todo eso que sucedía, me empiezo a acercar al peronismo y empiezo a darme cuenta de que ciertas ideas que habían tenido estaban bien. Me parece que el peronismo es mucho más empático con la gente.

Noticias: ¿Cuándo fue esa conversión?

Mitre: Por 2018, 2019... O sea, me hice peronista también porque empecé a darme cuenta. Ya separada yo.

Noticias: ¿Hubo algún hecho puntual que tu hiciera decir “ahora soy peronista”?

Mitre: Cuando veo que todo lo que sucedía ahí, que eran actos de corrupción muy grandes. Ahí, bueno, era una cosa o la otra. Y me empecé a hacer peronista también porque me nació, porque lo sentí intrínsecamente.

Noticias: Hace años eras muy crítica del kirchnerismo. Llegaste a declarar que eran fanáticos.

Mitre: El fanatismo está mal.

Noticias: Recuerdo que a Mike Amigorena lo retaste por haber hecho de Héctor Magnetto en una producción K.

Mitre: Uno cambia y aprende, eso es señal de inteligencia. Si uno pensara siempre igual...



Noticias: ¿Al “Gordo” Valdés, que te presentó con Cristina, de dónde lo conocés?

Mitre: Lo conozco porque también se puso en contacto conmigo. A partir del tema de La Nación. Pero la reunión con Cristina fue una charla muy humana, de mujer a mujer.

Noticias: ¿Estamos hablando de la última, la de ahora?

Mitre: Sí, de todas también. Fueron muy honestas, donde también ella se abría conmigo.

Noticias: Hace algunos años dijiste que Mauricio Macri había comprado el canal La Nación+.

Mitre: Lo que Mauricio Macri habría hecho (remarca el condicional), o estaría haciendo, es poner una cantidad de dinero con otras personas más. Habría sido Alejandro MacFarlane, habría sido Galperín...

Noticias: Es verdad que en el canal lo tratan bien.

Mitre: Por supuesto, por supuesto, ¿por qué? Porque pusieron entre todos, habrían puesto entre todos ellos más de 30 millones de dólares para que mis primos, los Saguier, pudieran pagar esa deuda que tenían en el canal.

La heredera de los Mitre también habla de contactos con el Gobierno actual. Recuerda la vez que se enteró de una visita clandestina de la vicepresidenta Victoria Villarruel a Julio Saguier, el hombre fuerte del grupo, y la filtró no solo a los medios sino también al propio Milei.

“La reunión la mandé al frente yo -recuerda-, fue apenas ellos asumieron, se iba a reunir Villarruel con Saguier a escondidas del propio Presidente. Yo me entero de que esa reunión iba a existir porque tengo mis informantes ahí adentro, entonces llamo a los medios, tapo todas las entradas del diario con la prensa. Con la estrategia que yo hice, ella no tenía cómo entrar, yo sabía a qué hora estaba saliendo de la Casa de Gobierno y llegó sin custodia, ella sola, con su auto, y como no tenía entrada porque yo las había cubierto, la del directorio que es por el estacionamiento de al lado, más la principal, más la de atrás, estaban todas cubiertas, automáticamente pasó una cosa extrañísima, que es que tuvieron que bajar los Saguier a recibirla, haciéndose los que la recibían de una manera espontánea y legal, cuando en realidad estaban haciendo eso a escondidas del Presidente. Yo ya tenía un texto armado que se lo íbamos a mandar a Javier Milei,avisándole, y él me agradeció que yo le haya avisado: “En este momento está pasando esto”.



Noticias: ¿Tenés diálogo con el Presidente?

Mitre: Sí, tengo diálogo.

Noticias: ¿Le escribís? ¿O cómo es el diálogo?

Mitre: Yo lo conozco al Presidente de muchísimo antes de que fuese Presidente, me parece una buena persona, me parece que él tiene buenas intenciones. Pero todo lo que lo rodea... me parece que él carece del poder, porque el poder, como dijo Maquiavelo, es algo que tenés o no tenés.

Noticias: ¿El entorno es el problema?

Mitre: El entorno para mí es el problema. Para mí.

Noticias: ¿El entorno incluye a la hermana y al asesor?

Mitre: Más que nada, me parece a mí, al asesor, Santiago Caputo.

Noticias: ¿De Karina Milei qué pensás?

Mitre: Bueno, me parece que todo lo que sucedió claramente es muy grave, en dos años de gobierno que esté sucediendo esto, y que sea ella imputada por esta situación de las coimas, me parece que tendría que haber una claridad mayor. Son muy graves las cosas que sucedieron en corrupción en solo dos años, cuando ellos se la pasan diciendo que los demás son eso. Pasaron cosas gravísimas en el kirchnerismo, por supuesto, pero estuvieron doce años, ¿no? O más.

Noticias: ¿De dónde lo conocés a Milei? ¿De los medios?

Mitre: No, lo conocí porque él hacía stand up y me invitó a ver su espectáculo. En el Regina.